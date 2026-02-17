Faso Mêbo : Plus de 220 millions F CFA collectés au 13 février 2026

Le ministère de l’Économie et des Finances informe qu’à la date du 13 février 2026, un montant total de 220 720 105 FCFA a été mobilisé via les comptes Faso Mêbo.

Ces contributions ont été collectées à travers la plateforme numérique Faso Arzêka et la Banque des Dépôts du Trésor (BDT). Pour toute nouvelle participation, les citoyens peuvent utiliser le portail en ligne my.fasoarzeka.bf ou composer directement le code USSD *700# sur leur téléphone mobile.

Source : Page Facebook officielle du ministère de l’Économie et des Finances.