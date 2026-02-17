Ramadan Market 2026 à Ouagadougou : Tout savoir sur la 10ème édition au CERFI

La ville de Ouagadougou vibre au rythme de la solidarité. Du 15 février au 1er mars 2026, la zone des 1200 Logements accueille la 10ème édition du Ramadan Market. Un événement incontournable pour conjuguer commerce, citoyenneté et partage.

Initié par le Centre d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI), le Ramadan Market s’est imposé comme une plateforme d’échange majeure. Située au côté sud-ouest du CERFI, cette foire offre une réponse concrète aux besoins des populations.

Selon Ibrahim Zallé, responsable CERFI Kadiogo, l’objectif est double. Il s’agit de permettre aux consommateurs d’accéder à des produits de première nécessité à prix réduits, tout en offrant une vitrine exceptionnelle aux artisans et petits commerçants locaux.

En outre, il a expliqué que dans un contexte socio-économique complexe, le thème de cette année, « Ramadan Market : foire de solidarité, d’engagement citoyen et de résilience », prend tout son sens.

« Malgré les défis économiques et sécuritaires, nos acteurs restent debout. La fidélité des partenaires et la confiance du public témoignent de notre force collective. Le Ramadan Market prouve que nous refusons d’abandonner notre volonté de bâtir ensemble », a affirmé Ibrahim Zallé.

Il a également appelé à une consommation éthique et locale, invitant les participants à soutenir la jeunesse entrepreneuriale et à cultiver les valeurs de civisme et de coexistence pacifique.

Pour Oumar Cissé, représentant de KGB Groupe partenaire officiel, cette 10ème édition dépasse le simple cadre commercial. C’est une initiative qui allie dimensions économique et spirituelle, rappelant aux commerçants leur devoir de bienveillance et de miséricorde à l’approche du mois sacré.

Du reste, la foire est aussi un tremplin pour les entrepreneurs locaux. Sur le stand de Zeynab Gayeri, promotrice de la marque Hassanat Saveurs, l’accent est mis sur la santé avec des produits 100% naturels, des jus locaux sans conservateurs, des aliments bio et sans arômes artificiels. Ainsi donc, à l’orée du jeûne musulman et du carême chrétien, les exposants invitent massivement la population à s’approprier cet événement pour en faire un succès historique.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24