Communiqué nécrologique : Avis de décès de KARGOUGOU Hermann Mathieu
Qui croit en moi, même s’il meurt vivra « Jean : 1-25 »
La grande famille KARGOUGOU à Kaya, Tikato, Zabga, Ouagadougou, Abidjan, France, Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis ;
La grande famille DARAMKOUM, SALAMBERE à Ouagadougou, Komgnaga
Le NabaKoom, Chef du Canton de Sanmatenga ;
Le TikatoNaba ;
Le Ytaorin Naba SONRE ;
Le KassirinNaba ;
Le Naaba Yemde de Zabga ;
Le Tib-Soaba de Gaoua ;
La Famille de Feu Paul-Edouard Moussa KARGOUGOU ;
Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU, Ministre de la Santé ;
KARGOUGOU Philippe Adama et son épouse DARAMKOUM Lydie Marie Josée
Les enfants, Déborat, Karenne et Landry ;
Les familles alliées OUEDRAOGO, NABYOURE, KAFANDO, SANDWIDI, TINTO,SAWADOGO, TAPSOBA, GUINGANY, SIMPORE, DAKOURE, GRENDENE, SONKOLIA, BOUDA, OUATTARA, ZINSOU, ZONGO, TAMBOURA, NONGUIERMA, TRAORE, TIENDREBEOGO, LOUGUE, ILBOUDO, MOSCATELLI, COMPAORE, LAGUEMVARE, HERLET, DROUET ;
Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur petit fils, fils, frère et père;
KARGOUGOU Hermann Mathieu soldat au 30è RCAS/Camp BABA SY
Décédé le 15 février 2026 au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO
La levée de corps aura lieu le mardi 17 février 2026 à 12h00 à la morgue militaire du Camp Général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA suivie de l’enterrement au cimetière militaire.
Union de prières !