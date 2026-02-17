Communiqué nécrologique : Avis de décès de KARGOUGOU Hermann Mathieu

Qui croit en moi, même s’il meurt vivra « Jean : 1-25 »

La grande famille KARGOUGOU à Kaya, Tikato, Zabga, Ouagadougou, Abidjan, France, Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis ;

La grande famille DARAMKOUM, SALAMBERE à Ouagadougou, Komgnaga

Le NabaKoom, Chef du Canton de Sanmatenga ;

Le TikatoNaba ;

Le Ytaorin Naba SONRE ;

Le KassirinNaba ;

Le Naaba Yemde de Zabga ;

Le Tib-Soaba de Gaoua ;

La Famille de Feu Paul-Edouard Moussa KARGOUGOU ;

Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU, Ministre de la Santé ;

KARGOUGOU Philippe Adama et son épouse DARAMKOUM Lydie Marie Josée

Les enfants, Déborat, Karenne et Landry ;

Les familles alliées OUEDRAOGO, NABYOURE, KAFANDO, SANDWIDI, TINTO,SAWADOGO, TAPSOBA, GUINGANY, SIMPORE, DAKOURE, GRENDENE, SONKOLIA, BOUDA, OUATTARA, ZINSOU, ZONGO, TAMBOURA, NONGUIERMA, TRAORE, TIENDREBEOGO, LOUGUE, ILBOUDO, MOSCATELLI, COMPAORE, LAGUEMVARE, HERLET, DROUET ;

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur petit fils, fils, frère et père;

KARGOUGOU Hermann Mathieu soldat au 30è RCAS/Camp BABA SY

Décédé le 15 février 2026 au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO

La levée de corps aura lieu le mardi 17 février 2026 à 12h00 à la morgue militaire du Camp Général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA suivie de l’enterrement au cimetière militaire.

Union de prières !