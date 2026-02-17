Solidarité au Sourou : Les ressortissants de Dâ soutiennent l’initiative « Faso Mêbo »

Le samedi 14 février 2026 à Tougan, l‘Association des Ressortissants de Dâ (ADRD) a officiellement remis une contribution financière de 600 000 F CFA pour soutenir l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ». Ce geste fait suite à un premier don de cinq tonnes de ciment effectué à Ouagadougou en décembre 2025.

La cérémonie de remise du chèque s’est déroulée dans les locaux de la police municipale de Tougan, en présence des autorités locales. Pour Sidiki Ki, président de l’ADRD, cet acte est bien plus qu’une simple aide matérielle. C’est un choix politique et social inspiré par les grands penseurs du pays.

Il a notamment rappelé la vision du professeur Joseph Ki-Zerbo, originaire de la région. « On ne développe pas, on se développe. Cela signifie que notre salut ne viendra ni d’ailleurs, ni d’autrui, mais de notre capacité à valoriser nos ressources et notre intelligence collective », a-t-il indiqué.

L’accueil réservé à cette délégation témoigne de l’importance de l’union en période de défis sécuritaires. Siaka Boro, premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tougan, a salué cette dynamique communautaire.

Selon lui, la réussite de tels projets repose avant tout sur l’entente entre les fils et filles de la région. « C’est pour que vous ayez montré l’exemple que les autres villages doivent faire pour que notre commune puisse se développer dans un avenir prochain », a-t-il affirmé lors de la réception.

Après la remise officielle, la délégation a été reçue en audience par le Haut-Commissaire de la province du Sourou. Ce dernier a tenu à féliciter l’association pour son engagement citoyen . Il a rappelé que chaque contribution, quelle que soit sa taille, est une pierre ajoutée à l’édifice de la reconstruction nationale.

Le Haut-Commissaire a conclu la rencontre en exhortant les ressortissants de Dâ à devenir des ambassadeurs du vivre-ensemble . En plus de l’aspect financier, l’association a réitéré son soutien total aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent quotidiennement pour la protection des populations du Sourou.

Akim KY

Burkina 24