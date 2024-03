Ramadan Market Acte 8 : Des produits de grande consommation à des prix étudiés pour les familles au CERFI

publicite

Le Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) tient la huitième (8e) édition de Ramadan Market, du 06 au 23 mars 2024 à Ouagadougou. Des produits de grande consommation sont vendus à des couts étudiés afin d’assurer l’approvisionnement des familles en ce mois béni de ramadan.

Au siège du Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) au quartier 1200 logements de Ouagadougou, se tient la huitième (8e) édition de Ramadan Market. L’objectif principal de la foire est de permettre aux fidèles musulmans et à la population de façon générale d’avoir accès aux produits de grande consommation pendant le mois de ramadan à des prix maitrisés selon le Dr Adama Coulibaly, premier vice-président du CERFI.

Il s’agit donc de proposer des produits de grande consommation à des prix publics officiellement communiqués par l’autorité pour éviter l’inflation durant ce mois de ramadan. Des fruits et légumes, le riz, le sucre, les dattes, etc. sont entre autres des produits exposés à cette foire afin d’assurer un approvisionnement régulier des familles en produits de grande consommation.

La foire se tient sous le thème « Ramadan Market pour un Burkina résilient dans un contexte à forts défis sécuritaires ». Le choix du thème répond à la volonté du CERFI d’affirmer la résilience du peuple burkinabè en cette période de spiritualité.

« Le Ramadan Market devient ainsi un symbole d’unité et de résistance face aux adversités. En unissant nos forces et en renforçant nos liens communautaires, nous aspirons à bâtir un Burkina Faso plus fort, plus résilient et plus prospère.

Chaque stand présent ici aujourd’hui représente une étape vers la résilience. Les produits exposés incarnent la créativité, la détermination et la persévérance de nos entrepreneurs et artisans locaux. En soutenant ces initiatives, nous contribuons non seulement à la croissance économique, mais aussi à la résilience de nos communautés face aux défis qui se dressent devant nous », a souligné Omar Nikiema, secrétaire général du bureau provincial du Kadiogo du CERFI.

Cependant, la résilience ne se limite pas aux aspects économiques. « En ce mois béni de Ramadan, nous sommes appelés à renforcer notre foi, à être solidaires les uns envers les autres, et à faire preuve de compassion envers ceux qui traversent des moments difficiles. C’est en s’appuyant sur nos valeurs islamiques fondamentales que nous construirons un Burkina Faso résilient et solidaire », ajoute-t-il.

Pour Salfo Soré dit Jah Press, parrain de la huitième édition de Ramadan Market, la créativité et la détermination des artisans, commerçants et entrepreneurs présents à la foire, témoignent de la force inébranlable du peuple burkinabè face à l’adversité. « Chacun d’entre eux joue un rôle crucial dans la construction d’un Burkina résilient », a-t-il dit.

Akim KY

Burkina 24

