Vie chère au Gabon : Suspension exceptionnelle de taxe et droits d’importation sur les produits de consommation

Face à la hausse persistante des prix des denrées de base et des matériaux essentiels, le gouvernement gabonais annonce une mesure forte. Dans un communiqué publié le 15 février 2026, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère, Thierry Minko, a confirmé la suspension, pour six mois, des droits et taxes sur plusieurs produits de grande consommation.

Sur instructions du Président de la République du Gabon, cette mesure exceptionnelle a été formalisée par arrêté. Elle vise à agir rapidement sur les leviers fiscaux afin de contenir la flambée des prix et préserver le pouvoir d’achat des ménages, en particulier des couches les plus vulnérables.

Concrètement, l’arrêté prévoit la suspension provisoire des droits et taxes à l’importation, de la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) ainsi que de la Redevance de scanning. Les produits concernés sont essentiellement des denrées alimentaires de première nécessité, notamment les viandes, volailles, poissons, produits laitiers, conserves, riz, pâtes alimentaires, huiles et sucre. Certains matériaux de construction, tels que le fer à béton, le ciment, le gravier et le sable, sont également inclus dans le dispositif.

Les importateurs, grossistes, détaillants et l’ensemble des distributeurs sont ainsi appelés à appliquer strictement ces mesures, dans un esprit de solidarité nationale. Les autorités insistent sur le fait que les allègements fiscaux consentis doivent impérativement se répercuter sur les prix pratiqués au consommateur final.

À cet effet, les consommateurs sont invités à la vigilance, tandis qu’un numéro vert sera prochainement mis en service pour signaler tout abus. Le ministère souligne que cette décision représente un effort budgétaire substantiel pour l’État.

Des contrôles renforcés seront donc menés par les services compétents afin d’en garantir le respect. Le Gouvernement rassure toutefois les populations sur le fait que la lutte contre la vie chère demeure une priorité constante de l’action publique.

Source : Gabon media time

     
