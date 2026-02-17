Police scientifique : Les punaises de lit capables de conserver l’ADN humain pendant 45 jours

Redoutées dans les chambres et les lieux publics, les punaises de lit pourraient bientôt devenir de précieuses alliées des enquêteurs. Début novembre 2025, des scientifiques malaisiens ont révélé que ces insectes seraient capables de conserver de l’ADN humain jusqu’à 45 jours après une piqûre. Une découverte aux potentielles implications médico-légales majeures.

Elles se nichent dans les matelas, circulent dans les vêtements et infestent parfois les sièges de cinéma. Un spectateur récemment piqué raconte « On a senti des démangeaisons. Sur un pantalon clair, on voyait de petites ombres en mouvement. En les écrasant, on s’est rendu compte qu’il s’agissait de punaises de lit ».

Si leur présence est synonyme d’angoisse pour le grand public, ces insectes pourraient désormais intéresser les services d’enquête. Selon les chercheurs, les punaises de lit conservent dans leur organisme des traces exploitables d’ADN humain plusieurs semaines après s’être nourries.

L’entomologiste Abdul Hafiz Ab Majid, à l’origine de ces travaux, explique « Ce qui rend cet insecte unique, c’est qu’il peut être utilisé comme outil médico-légal parce qu’il reste sur place. Contrairement à un moustique qui vole partout, la punaise de lit ne se déplace pas loin ».

Le sang ingéré permettrait d’identifier certaines caractéristiques d’un individu, comme le sexe, la couleur des yeux ou celle des cheveux. Si la découverte ouvre des perspectives en criminalistique, son application reste conditionnée à la présence de punaises de lit sur la scène de crime.

De plus, les protocoles d’analyse doivent encore être validés et standardisés avant toute utilisation systématique par les services de police scientifique. Pour l’instant, la punaise de lit reste surtout un nuisible redouté. Mais demain, elle pourrait bien devenir un allié inattendu des enquêtes criminelles.

Source : France info