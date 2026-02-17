Patrimoine de l’État : La DGAIE traque le désordre et impose l’assainissement

Dans une dynamique de modernisation et d’amélioration du cadre de travail au sein de l’administration publique, le Ministère de l’Économie et des Finances, à travers la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE), a initié une opération spéciale d’assainissement des ministères et institutions.

L’opération consiste à l’enlèvement des matières entreposées dans les couloirs, halls et autres espaces inappropriés, afin de les acheminer vers le magasin central. L’objectif est double : assainir durablement les cadres de travail pour un environnement professionnel sécurisé et fonctionnel et aussi assurer une meilleure gestion du patrimoine mobilier de l’Etat.

C’est dans ce cadre, qu’une équipe de la DGAIE, conduite par le Directeur Général, Djakaridja BARRO, accompagné du Directeur de la Comptabilité des Matières, Honoré ZONGO et d’autres collaborateurs, a effectué le jeudi 12 février 2026 une visite de terrain. Cette sortie visait à constater l’état d’avancement des travaux et à encourager le personnel mobilisé pour la réussite de cette opération d’envergure.

A cette occasion, le Directeur Général satisfait de l’état d’avancement des travaux, a félicité et encouragé les équipes commises à cette tâche. Djakaridja BARRO a exprimé sa reconnaissance au Service national du développement pour la mise à disposition de ressources humaines contribuant fortement à l’exécution efficace de l’opération d’assainissement.

S’agissant du devenir des matières collectées, Djakaridja BARRO a précisé que celui-ci dépendra de leur état. « Les biens seront soit recyclés et réaffectés à d’autres structures administratives dans le besoin, soit vendus aux enchères publiques, soit incinérés », a-t-il expliqué.

Selon Salifou NABALOUM agent à la DGAIE qui conduit l’opération d’asainissement, à ce jour, huit ministères et deux institutions au niveau central ont été assainis. Il s’agit du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, des ministères en charge de l’Energie, du Commerce, de la Culture, de l’Agriculture, de la Famille, de l’Enseignement de base, des Sports, des Serviteurs du peuple.

L’ambition affichée est de couvrir, à terme, l’ensemble des ministères et institutions publiques du pays.A l’issue de l’opération, chaque structure bénéficiaire est invitée à maintenir son cadre assaini en veillant à l’acheminement systématique du matériel non utilisé vers le magasin central, contribuant ainsi à une gestion rationnelle, responsable et durable des biens de l’État.

Source : DGAIE