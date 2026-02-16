Sécurité routière à Kaya : L’ONASER et IAMGOLD Essakane SA renforcent les capacités de 250 chauffeurs

Le lundi 16 février 2026, l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) a lancé une session de formation intensive au profit de 250 chauffeurs de la société minière IAMGOLD Essakane SA et de ses partenaires. Durant cinq jours, ces professionnels de la route seront sensibilisés aux bonnes pratiques pour réduire le nombre d’accidents de la circulation.

L’objectif de cette initiative est de faire baisser le taux de mortalité sur les axes routiers burkinabè. En partenariat avec la société minière IAMGOLD Essakane SA, l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) mise sur la prévention et le recyclage des conducteurs professionnels. La formation, qui se déroule du lundi au vendredi, accueille 50 participants par jour pour garantir un apprentissage de qualité.

Selon Mme Samé/Yaméogo Boudnoma Nina, Directrice de la planification de la promotion de la sécurité routière à l’ONASER, cette démarche est importante pour les bénéficiaires. « La lutte contre les accidents de la circulation et l’insécurité routière passe par le renforcement des capacités des acteurs majeurs. L’objectif poursuivi est vraiment la réduction du nombre de tués sur la route », a-t-elle expliqué.

Le contenu de la formation balaie l’ensemble des défis quotidiens des chauffeurs. Les modules débutent par une présentation de l’ONASER et du Règlement 14, qui encadre notamment les charges à l’essieu pour éviter la dégradation des routes par la surcharge.

Un accent particulier est mis sur la maintenance préventive. Avant chaque départ, le chauffeur doit effectuer une vérification rigoureuse de son «bureau» pour dire «le véhicule» : système de freinage, éclairage, liquide de refroidissement et état mécanique général. Les formateurs insistent également sur le respect strict du code de la route.

La Limitation de vitesse et la signalisation lumineuse, l’interdiction formelle de conduire sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants, les règles spécifiques de conduite en convoi, etc. Pour marquer les esprits, l’ONASER utilise des séances d’arrêt sur images pour montrer les conséquences réelles et souvent tragiques, handicaps, décès, des mauvais comportements. Ce choc visuel vise à transformer l’attitude des conducteurs.

Sur le terrain, l’initiative est saluée par les premiers concernés. Issaka Ouédraogo, chauffeur chez Vivo, a témoigné. « Le nombre d’accidents ne fait qu’augmenter avec l’accroissement du nombre de véhicules. Ce type de formation nous aidera à éviter beaucoup d’accidents. Souvent, c’est le manque de formation qui en est la cause », a-t-il affirmé.

Même satisfaction pour Ousmane Ouédraogo, point focal logistique à Kaya, qui estime qu’avoir le permis ne suffit pas et que ce genre de rappel peut épargner de nombreux drames.

Akim KY

Burkina 24