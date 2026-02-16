Épargne et Investissement : Pourquoi la SEI 2026 est une réussite majeure pour le Burkina Faso

La Semaine de l’épargne et de l’investissement (SEI) a officiellement baissé ses rideaux le vendredi 13 février 2026 à Ouagadougou. Pour marquer la fin de cette troisième édition, le comité d’organisation a réuni ses partenaires autour d’un cocktail de remerciement, célébrant ainsi une collaboration fructueuse au service de l’éducation financière.

Au total, 28 structures partenaires ont été distinguées pour leur soutien indéfectible. Ces acteurs clés ont reçu des attestations de reconnaissance, un geste symbolique pour Christophe Yaméogo, promoteur de la SEI.

Selon lui, cette initiative vise avant tout à témoigner sa gratitude envers les institutions qui ont renouvelé leur confiance au projet, malgré un contexte budgétaire parfois restreint.

A l’en croire, le succès de cette année se mesure notamment par une participation accrue, confirmant l’intérêt grandissant pour les questions de gestion financière au Burkina Faso. « L’intérêt de cette démarche est de dire merci.

Ce cocktail est une occasion de saluer l’engagement de toutes ces structures qui croient en notre mission qui est d’aider nos concitoyens à devenir prospères en leur apportant les compétences nécessaires en gestion d’argent et en investissement », a déclaré Christophe Yaméogo.

Malgré les défis logistiques et économiques, le promoteur dresse un bilan globalement positif. En outre, il a ajouté que les acquis engrangés durant cette édition renforcent la pertinence de la SEI comme plateforme incontournable de sensibilisation financière.

Du côté des bénéficiaires, l’enthousiasme est partagé. Ousséni Sourabié, responsable marketing de Safine SA, l’un des partenaires récompensés, a tenu à saluer la démarche. « C’est un réel plaisir de voir le mérite de ceux qui ont cru au projet dès ses débuts ainsi reconnu.

Nous apprécions cette marque de considération du comité d’organisation », a-t-il souligné. En clôturant donc cette 3e édition, la SEI réaffirme son ambition de transformer le paysage financier burkinabè.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24