Burkina Faso : De l’eau et de l’espoir à Kabinou pour la future école de paix

Le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP) a officiellement lancé ses activités annuelles le 14 février 2026, à Kabinou, département de Ramongo, région du Nando. Le point d’orgue de cette cérémonie a été l’annonce de la construction de l’« École de Paix de Kabinou », une institution gratuite dédiée à la formation de la jeunesse burkinabè.

D’un coût global estimé à 4,5 milliards de francs CFA, cette école ambitionne de devenir un creuset de l’unité nationale. Elle accueillera des jeunes patriotes issus de toutes les régions, confessions religieuses et ethnies du pays pour les former aux valeurs de civisme et de cohésion sociale.

« C’est une école ouverte à tous les enfants, aux jeunes sans emplois. On a aussi pensé aux déplacés internes, pour les former dans les métiers différents », a laissé entendre Paul Marie Zoma, président du MPAP.

À cet égard, un appel à la générosité a été lancé afin de mobiliser les fonds nécessaires à l’édification de ce futur temple du savoir. L’élan de contributions spontanées observé sur place a fait preuve de la volonté collective de concrétiser ce projet.

Avant même que ne sortent de terre les murs de l’école, le site de Kabinou a déjà bénéficié d’un forage offert par Ismaël Ouédraogo. Par ce geste, le donateur lance un véritable appel à la mobilisation citoyenne pour la construction de l’édifice national. Pour lui, cette contribution répond directement à l’impératif patriotique.

« Personne ne bâtira le Burkina Faso à la place des Burkinabè. Aucun dirigeant étranger ne délaissera le bonheur de son propre peuple pour faire le nôtre. La seule vérité, c’est qu’en nous unissant autour du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, nous avons le pouvoir de bâtir notre nation », a déclaré Ismaël Ouédraogo.

Par ailleurs, en partenariat avec la Fondation Cheick Moaz, le MPAP a également annoncé le lancement du programme STOPXTREM. Cette initiative vise à prévenir la radicalisation tout en favorisant le dialogue interreligieux.

Des actions de sensibilisation et des rencontres d’échanges se tiendront durant le carême chrétien, le jeûne musulman et tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de consolider la cohésion sociale et d’inciter chaque communauté à devenir un acteur de paix et de développement local.

Autre fait marquant de la cérémonie a été l’annonce officielle de la 6e édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA). Cet événement annuel s’affirme comme un cadre privilégié de mobilisation citoyenne autour des valeurs de paix et de solidarité.

Placée sous le thème « Face aux défis sécuritaires, l’amour de la patrie comme force d’unité et de cohésion sociale », cette édition est prévue pour le 31 juillet 2026, au sein de la Salle des Banquets de Ouaga 2000.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24