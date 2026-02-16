Retour sur Actu | Burkina Faso : Les temps forts de la semaine du 9 au 15 février 2026

La semaine du lundi 9 au dimanche 15 février 2026 a été marquée par des décisions gouvernementales à fort impact social, des mesures de rigueur, des avancées sur les grands chantiers, mais aussi par des initiatives économiques, sécuritaires, culturelles et sportives qui ont rythmé la vie nationale.

Baisse des prix des médicaments et structuration de l’économie : le Conseil des ministres au cœur de l’actualité. Réuni le jeudi 12 février 2026, le Conseil des ministres a pris deux décisions majeures qui ont dominé l’actualité nationale.

La première concerne la baisse des prix des médicaments essentiels génériques, effective à partir du 1er mars 2026. Selon les autorités, les réductions peuvent atteindre 53 % pour les injectables, 67 % pour les comprimés, 72 % pour les consommables médicaux et 20 % pour les sirops. Une mesure à fort impact social, destinée à améliorer l’accès des populations aux soins de santé.

La seconde décision porte sur la construction des sièges des grandes entreprises. Désormais, toute entreprise réalisant au moins 5 milliards de FCFA de chiffre d’affaires sur les trois derniers exercices est tenue de construire son siège au Burkina Faso. Une mesure qui vise à renforcer l’ancrage économique local, créer des emplois et structurer davantage le tissu économique national.

Rigueur de l’État : sanctions dans le transport et lutte contre la fraude

Dans le cadre du respect des règles de sécurité routière, le ministère en charge de la Mobilité a ordonné la suspension temporaire des activités de la société de transport STAF, pour manquements répétés au code de la route.

Parallèlement, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a intensifié la lutte contre la spéculation. À l’issue de contrôles, 853 bouteilles de gaz ont été saisies. Ces stocks seront vendus aux enchères et les fonds reversés au Fonds de soutien patriotique, dans l’objectif d’assainir le marché à l’approche du jeûne et du carême.

Économie et initiatives locales : production et solidarité à l’honneur

À Bobo-Dioulasso, la Société burkinabè de tomates a tenu une rencontre avec ses partenaires grossistes, restaurateurs et hôteliers. L’objectif est d’améliorer la disponibilité du concentré de tomate A’diaa sur l’ensemble du territoire national et d’identifier les contraintes logistiques freinant sa distribution.

La solidarité nationale s’est également illustrée avec éclat. L’initiative Dèmè Sira, lancée en novembre 2025, s’est achevée sur un résultat historique : plus d’un milliard de FCFA mobilisé en trois mois, grâce aux contributions des citoyens, du secteur privé et de la diaspora.

Infrastructures : avancée notable sur l’autoroute Ouagadougou–Bobo

Sur le plan des grands travaux, le chantier de l’autoroute Ouagadougou–Bobo-Dioulasso a franchi une étape importante. Le déblayage des 332 kilomètres a été entièrement achevé, et ce, avant le délai fixé. Les travaux entrent désormais dans la phase de terrassement.

Sécurité et défense : renforcement des capacités nationales

Dans le domaine sécuritaire, 83 nouveaux opérateurs des Forces spéciales ont achevé leur formation après neuf mois d’un entraînement intensif. Cette nouvelle promotion vient renforcer les capacités opérationnelles des forces engagées dans la défense du territoire.

Diplomatie et finances régionales

Sur le plan régional, l’Union monétaire ouest-africaine a annoncé des sanctions disciplinaires et pécuniaires à l’encontre de trois banques implantées en Côte d’Ivoire, au Niger et au Togo.

Par ailleurs, les relations entre les pays de l’Alliance des États du Sahel et l’Union européenne ont été au centre d’échanges diplomatiques, avec la volonté affichée de bâtir une coopération fondée sur le respect mutuel, l’alignement sur les priorités nationales et la souveraineté.

Résilience et souveraineté alimentaire : le blé dans les Koulsé

Dans le Nord du Burkina Faso, l’initiative Blé dans les Koulsé illustre une dynamique de résilience. Sur des terres reconquises, 30 hectares ont été emblavés, avec 70 tonnes attendues pour cette première campagne. Femmes, producteurs réinstallés et Volontaires pour la défense de la patrie sont en première ligne, faisant du blé un symbole de renaissance et de souveraineté alimentaire.

Action humanitaire : un renfort logistique inédit

Le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation a reçu 64 camions neufs, acquis sur fonds propres de l’État. Un renforcement logistique sans précédent depuis la création de la structure en 1972, destiné à améliorer la réponse humanitaire.

Culture et sport pour clore la semaine

Sur le plan culturel, l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel s’est engagée avec les télévisions nationales à diffuser davantage de films burkinabè, afin de valoriser les productions locales et renforcer l’identité culturelle.

Le Festival international des Cascades 2026 s’annonce avec un programme XXL, prévu du 4 au 11 avril prochain à Banfora, pour promouvoir la destination Burkina Faso et la région des Tannounyan.

Enfin, côté sport, le gouvernement a annoncé la mise en place prochaine d’une immersion patriotique pour les Étalons, toutes catégories confondues, dans le but de renforcer la fibre patriotique et l’engagement national des sportifs.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24