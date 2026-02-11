CONASUR : 64 camions neufs pour renforcer la riposte humanitaire

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a remis, ce mercredi 11 février 2026, un premier lot de 64 camions de grand gabarit au ministère de la Famille et de la Solidarité. Ces matériels roulants, d’une valeur de 5 milliards de F CFA, sont destinés à renforcer les capacités opérationnelles du CONASUR.

Historique. Depuis sa création en 1972, le CONASUR n’avait jamais reçu un tel renfort en moyens logistiques roulants. Il a fallu attendre la RPP pour que cette structure soit dotée d’un important lot de véhicules acquis sur fonds propres du budget de l’État.

Il s’agit notamment de 10 camions-bennes, 10 camions de 10 tonnes, 38 camions de 40 tonnes, 2 camions-plateaux porte-engins, 2 camions-citernes et 2 grues. D’autres dotations sont annoncées ultérieurement afin de permettre au CONASUR de répondre efficacement à ses missions.

«Ce lot de moyens logistiques a été entièrement sur le budget de l’État qui a consenti un effort de près de 5 milliards et demi pour son acquisition. Évidemment c’est un fait historique parce qu’il faut rappeler que le CONASUR n’a jamais disposé d’un parc de plus de 10 camions.

Et aujourd’hui, en une seule fois, on remet un lot de plus de 64 camions, et c’est un premier lot parce que l’ambition c’est d’acquérir davantage de moyens logistiques au profit du Conseil national du secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR)», a affirmé le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Il a indiqué que l’ambition du gouvernement est de rendre le CONASUR autonome. «Parce qu’actuellement la plupart des convois de ravitaillement que vous voyez, ce sont des convois organisés par le CONASUR. Et la plus part du temps effectivement, faute de disposer de moyens logistiques, le Conseil est obligé donc de recourir aux prestataires, ce qui ralentit la réactivité du Conseil et compromet l’efficacité des opérations», a-t-il ajouté.

Jean Emmanuel Ouédraogo a par ailleurs mentionné que l’objectif est de renforcer le CONASUR afin qu’il puisse mener efficacement les actions de ravitaillement et de soutien aux populations dans le besoin, mais aussi répondre à l’une de ses missions, à savoir faire face à toute éventualité en cas de catastrophe naturelle.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a tenu un langage ferme contre les impérialistes qui sapent les réalisations de la RPP. «Les réalisations : Il y en a eues, et il y en aura toujours parce que la RPP s’exécute avec détermination et avec sérénité», a-t-il déclaré.

La ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Possowendé Pélagie Kaboré, est revenue, en langue officielle mooré, sur la composition de ce matériel.

W.S

Burkina 24