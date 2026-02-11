Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara acte la libération du député malien, Mamadou Hawa Gassama

En Côte d’Ivoire, le Chef de l’Etat Alassane Ouattara a fait allégeance au député malien condamné à 03 ans de prison ferme par le Tribunal de Première instance d’Abidjan, la capitale.

Le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé sa grâce au député malien Mamadou Hawa Gassama, détenu par la justice depuis juillet 2025. Il avait été incarcéré à Abidjan pour offense au chef de l’État.

Mamadou Hawa Gassama, membre du Conseil National de Transition malien a quitté le Pôle Pénitencier d’Abidjan (PPA) le 10 février où il était incarcéré depuis le 2 juillet 2025, après avoir été arrêté à l’Aéroport d’Abidjan alors qu’il s’apprêtait à retrouver Bamako, la capitale du Mali. Les autorités ivoiriennes lui avaient reproché d’avoir tenu des propos jugés offensants à l’encontre du président ivoirien Alassane Ouattara.

Mamadou Hawa Gassama est désormais totalement libre selon l’annonce faite par son avocat Me Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la justice qui n’a pas caché sa satisfaction. « Je me réjouis sincèrement de cette mesure de clémence, qui ouvre pour M. Gassama une nouvelle ère : celle de la liberté retrouvée », a-t-il écrit sur le réseau social X, précisant que cette libération était effective grâce à « une mesure de grâce présidentielle, prise par décret du chef de l’État de Côte d’Ivoire ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire