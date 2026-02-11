Le Colonel-Major Théophile NIKIEMA en visite au Bataillon d’Artillerie de Campagne et d’Intervention Rapide (BACIR)

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Moins d’une minute

Le 10 février 2026, le Colonel-Major Théophile Nikiema a effectué une visite de terrain au Bataillon d’Artillerie de Campagne et d’Intervention Rapide.

À cette occasion, il s’est entretenu avec le Commandement du Bataillon et les troupes à qui il a adressé ses vives félicitations pour les résultats obtenus et les efforts consentis dans le cadre des opérations de reconquête du territoire national.

Il les a ensuite exhortés à poursuivre leur engagement avec rigueur et détermination face aux défis sécuritaires et aux enjeux du moment.

Le Colonel-Major NIKIEMA a également visité le matériel de dotation du Bataillon pour s’enquérir de son état de fonctionnement dans l’optique de son emploi opérationnel.

Source : Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide (BSIR)

     
Photo de Sié Frédéric Kambou

Sié Frédéric Kambou

