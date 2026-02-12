FESTICAS 2026 : Un programme XXL pour faire rayonner les Tannounyan

Le compte à rebours est lancé pour la 2e édition du Festival International des Cascades (FESTICAS). Réuni en point de presse le mercredi 11 février 2026 à Banfora, le comité d’organisation a officiellement dévoilé les grandes orientations de cet événement majeur, qui se tiendra du 4 au 11 avril prochain.

Initié en 2025, le Festival International des Cascades (FESTICAS) s’est donné pour mission de faire rayonner la « destination Burkina Faso » en mettant en lumière les trésors culturels et touristiques de la région des Tannounyan.

Pour Mamadou Yougos Koné, promoteur de l’événement, le festival repose sur une conviction profonde : la culture et le tourisme ne sont pas de simples vecteurs de divertissement, mais de véritables moteurs de croissance.

« Le FESTICAS est né de l’idée que notre patrimoine peut constituer un levier puissant pour le développement économique, la cohésion sociale et le rayonnement de notre pays, tant au niveau régional qu’international », a-t-il expliqué.

Forte de son succès inaugural du 10 au 13 avril 2025, la première édition du FESTICAS s’est imposée comme une vitrine pour le patrimoine burkinabè.

Le festival a ainsi mis en lumière les sites emblématiques qui font la fierté de la région, attirant l’attention sur les Cascades de Karfiguéla, les Dômes de Fabédougou, les Pics de Sindou, le lac aux hippopotames de Tengréla, et les cavernes de Douna.

Cette réussite initiale, loin d’être une fin en soi, agit désormais comme un catalyseur d’ambition. Pour Fayçal Tou, président du comité d’organisation, le succès de 2025 impose une responsabilité nouvelle.

« Le succès retentissant de notre première édition nous honore autant qu’il nous oblige. Forts de cette expérience fondatrice, nous nous engageons aujourd’hui à proposer une deuxième édition plus structurée, plus inclusive et résolument plus ambitieuse », a-t-il affirmé avec détermination.

Pour cette deuxième édition, le FESTICAS double son intensité en passant de quatre à huit jours de festivités, avec un programme riche qui allie rayonnement culturel, engagement social et développement local.

L’événement montera en puissance à travers des concerts géants, une rue marchande artisanale, une compétition de troupes traditionnelles et des émissions télévisées, tout en proposant des moments forts comme le marathon sur les Dômes de Fabédougou, un camp patriotique pour la jeunesse et des espaces dédiés aux enfants.

Au-delà de la présentation des innovations majeures de cette deuxième aventure, la conférence de presse a permis de dresser un bilan exhaustif de l’édition précédente. Ce moment de partage a surtout été marqué par un hommage rendu par le promoteur, Mamadou Yougos Koné, à la mémoire de Besseri Ouattara, jeune journaliste qui a contribué à la réussite de la 1ere édition.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24