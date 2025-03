Festival International des Cascades : Une initiative pour mettre en lumière les richesses culturelles de la région

publicite

La première édition du Festival International des Cascades (FESTICAS) se tiendra du 10 au 13 avril 2025, à Banfora. Cet événement se veut une célébration vibrante de la culture, du tourisme et de la résilience burkinabè, sous le thème « Le Burkina Faso, la destination à ne pas manquer ». A quelques pas de cette édition, le comité d’organisation a déballé les contours de l’évènement, le samedi 1er mars 2025.

Dans un contexte mondial où le Burkina Faso est souvent perçu à travers le prisme des défis sécuritaires, le FESTICAS se présente comme une bouffée d’oxygène. Selon Mamadou Yougos Koné, commissaire général du festival, cette initiative est une preuve que le Burkina reste résilient nonobstant les défis auxquels il est confronté. « Nous voulons montrer que, malgré les difficultés, le Burkina Faso reste debout. Banfora n’est pas coupée du reste du monde, et nous invitons tous à venir découvrir cette région riche et vivante », a-t-il déclaré d’emblée.

En outre, cet événement ambitieux a pour vocation de propulser Banfora sur la scène internationale, en tant que destination touristique de premier plan. Il s’agit donc, de susciter un engouement massif, non seulement auprès des Burkinabè, mais aussi des voyageurs du monde entier.

Ainsi dit, Banfora se métamorphosera en un véritable carrefour culturel, artistique et touristique, afin de marquer les esprits des participants. Pour ce faire, une panoplie d’activités sera au menu les soirs du 10 au 13 avril 2025.

« Une rue marchande située à la Place de la Nation, pour mettre en avant les produits locaux et artisanaux ; des formations et panels avec des discussions sur des thématiques telles que la communication en période de crise et la sécurité routière ; des visites touristiques pour découvrir des sites emblématiques tels que les cascades de Karfiguela, les dômes de Fabédougou, les pics de Sindou et le lac de Tingréla. Un concert géant avec des artistes locaux, nationaux, et internationaux », a détaillé Mamadou Yougos Koné.

In fine, le FESTICAS se profile comme un événement phare, un véritable tremplin pour la région des Cascades, visant à révéler au monde entier ses trésors culturels et touristiques insoupçonnés. Rendez-vous est donc donné du 10 au 13 avril 2025, pour vivre une expérience mémorable.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

