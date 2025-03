Musique : Petit Jésus signe un retour avec 3 albums sur le marché de disque

publicite

Romuald Pascal PODA, connu sous le nom d’artiste Petit Jésus, a dédicacé trois de ces nouveaux albums le samedi 1er Mars 2025 à Ouagadougou. Chacune de ces œuvres explore plusieurs facettes notamment la musique traditionnelle (Sankoun), la musique tradi-moderne (révélation), et la musique religieuse (Force divine), qui reflètent son engagement et sa quête de transcendance à travers l’art.

Originaire du Sud-Ouest du Burkina Faso et considéré comme l’un des ambassadeurs de la musique Dagara, l’artiste musicien le petit Jésus a fait sont retour sur la scène musicale. Cela a été réalisé par la dédicace de trois albums dans les discothèques, ce samedi 1er Mars 2025.

Il s’agit de trois réalisations, dont le premier album chanté dans un rythme traditionnel, le deuxième en tradi-moderne et un troisième album de 6 titres. Ces 30 titres dans leurs globalités, selon l’artiste, parlent de la nécessité de revenir toujours aux sources sans oublier la reconnaissance au seigneur.

« Ces œuvres parlent de conseils de façon générale, un peu de la vie sociale. En gros on doit s’aimer, on doit s’aider et rester toujours positif », s’est d’entrée justifié Petit Jésus.

Incarnant à travers ses créations musicales la richesse du patrimoine culturel dagara, ces albums explorent divers genres musicaux tout en restant ancré dans les sonorités traditionnelles de la région. L’artiste veut se distinguer par sa capacité à fusionner les rythmes ancestraux dagara avec des influences contemporaines, selon ses dires.

À travers sa musique, Petit Jésus entend véhiculer des messages de paix, de solidarité et d’enracinement culturel. « L’album traditionnel est venu le premier et les autres sont venus. Tous parlent de la paix, la cohésion sociale, l’amour du prochain. Ils sont chantés dans la langue dagara, lobi, dioula et la langue française. Les autres albums font 12 titres chacun et celui religieux est de 6 titres », a expliqué l’artiste.

Aujourd’hui considéré comme l’un des ambassadeurs de la culture dagara, faisant rayonner les sonorités du Sud-Ouest bien au-delà des frontières du Burkina Faso, Petit Jésus est également promoteur culturel.

Fondateur du Centre Culturel Force Divine (CECUFODI) à Ouagadougou et premier responsable de la Salle Polyvalente de Gaoua, il s’investit dans la préservation et la valorisation des traditions artistiques locales. Son engagement se traduit aussi par la création du Festival des Arts du Sud-Ouest (FASO).

Cette dédicace s’est suivie d’un concert. Les albums sont disponibles partout en support USB au prix unitaire de 5 000F CFA. L’artiste a, pour l’occasion invité à une consommation sans modération.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

