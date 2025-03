Littérature : Élie Sandwidi présente « The Kingdom of God on Earth », une exploration spirituelle profonde

Élie Sandwidi, auteur burkinabè, a dévoilé son nouvel ouvrage « The Kingdom of God on Earth » le vendredi 28 février 2025. Ce livre, rédigé en anglais, explore les plans divins pour l’humanité à travers trois chapitres captivants et souligne l’importance de la rédemption et de la victoire sur le mal par Jésus-Christ.

Avec ses 164 pages, le livre « The Kingdom of God on Earth » d’Élie Sandwidi se veut être une exploration profonde et inspirante des enseignements bibliques et de la volonté divine pour l’humanité. Pour lui, ce livre est destiné à tous ceux qui cherchent à comprendre le plan de Dieu pour la Terre et à renforcer leur foi chrétienne.

« The Kingdom of God on Earth » est subdivisé en trois chapitres « consacrés respectivement au plan initial de Dieu pour les hommes sur terre, au plan de rédemption mis en place après le péché originel en vue de libérer l’homme de l’esclavage du mal, et enfin à la victoire sur le mal à travers Jésus-Christ, devant conduire à terme à l’établissement définitif du règne de Dieu sur terre », a indiqué Élie Sandwidi.

Écrit en langue anglaise, l’auteur de « The Kingdom of God on Earth » dit être conscient que cela pourrait être une problématique chez certains lecteurs, surtout ceux du Burkina Faso. Il déclare à cet effet, que c’est Dieu qui l’a encouragé à écrire « The Kingdom of God on Earth » en anglais. De ses dires, il obéit aux commandements de Dieu. « Et jusque-là, il ne m’a pas encore parlé d’une éventuelle traduction en français », a-t-il poursuivi.

« The Kingdom of God on Earth » a été édité aux presses universitaires et est disponible auprès de l’auteur au prix unitaire de 49 dollars américains. « Nous sommes conscients que ce montant n’est pas à la portée de tous dans certaines régions du monde.

C’est pourquoi nous sommes engagés à mettre tout en œuvre, en partenariat avec toutes les personnes de bonne volonté, les communautés et les organisations chrétiennes à travers le monde entier œuvrant au service de la parole de Dieu, pour faire en sorte que le prix ne puisse pas être un obstacle à toute personne intéressée par le livre, de pouvoir l’acquérir », a souligné Élie Sandwidi.

