Burkina Faso : L’AFYPM mobilise pour la paix à travers la famille

L’Association Féminine Yamyonkba pour la Paix dans le Monde (AFYPM) a tenu un panel de discussion le samedi 1er mars 2025 à Ouagadougou, explorant le rôle crucial de la famille dans la construction d’une société pacifique. L’événement s’est déroulé sous le thème « La famille, cellule de base de la société : quelles perspectives pour un monde de paix ».

La famille est indéniablement la cellule de base de toute société, et son rôle est d’autant plus crucial au Burkina Faso, un pays confronté à des défis sécuritaires et sociaux majeurs. En tant que premier lieu de socialisation, la famille joue un rôle fondamental dans la transmission des valeurs, et l’éducation des enfants.

En ce sens, l’Association Féminine Yamyonkba pour la Paix dans le Monde s’est donnée pour mission d’œuvrer afin d’assurer à toute famille une stabilité, sur tous les plans. « Nous en tant qu’association nous avons dit que si l’enfant est dehors, certainement c’est parce qu’il n’a pas de famille ou ça ne va pas.

C’est pourquoi nous avons décidé de parler de la paix, de la cohésion sociale même au sein de la famille, surtout de la bonne communication pour permettre aux enfants de grandir sereinement, parce qu’aucun parent ne souhaiterait être à la maison, sachant que son enfant est en détention », a relaté Azèta Nana/Niampa, présidente de l’Association Féminine Yamyonkba pour la Paix dans le Monde.

Des constats du commissaire principal de police Djibril Hie, la délinquance juvénile est en recrudescence dans la ville de Ouagadougou. Et pour y remédier, il soutient que l’élimination de certains fléaux sociaux est plus que nécessaire.

« Ces derniers temps, nous notons quand même la consommation d’un certain nombre de stupéfiant, la consommation de la drogue, dans le milieu scolaire, dans divers milieux que vous connaissez. Donc il y a une question également, nous, en tant que technicienne de la sécurité, de mettre l’accent sur les activités de la prévention. Ces activités de prévention vont permettre aux différentes familles et à la cible de connaître les méfaits et ce que engendrer la consommation des stupéfiants », a-t-il avancé.

Le panel a permis de souligner l’importance d’une approche globale, impliquant les familles, les autorités, les organisations de la société civile et les communautés locales, pour construire une société pacifique et lutter contre la délinquance juvénile.

