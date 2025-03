« L’injustice et l’Action » : Un roman poignant qui appelle à la résilience et à l’engagement

publicite

Le samedi 1er mars 2025 à Ouagadougou, la médiathèque municipale a accueilli la cérémonie de dédicace du premier roman de Bonswendé Sawadogo, intitulé « L’injustice et l’Action ». Cette œuvre, un récit de 213 pages divisé en 18 chapitres et trois parties, plonge le lecteur dans le destin tourmenté de Lèdi, un jeune orphelin confronté à l’adversité dans un Burkina Faso postrévolutionnaire.

La suite après cette publicité

Né en 1988 à Gorki, dans la province du Passoré, Bonswendé Sawadogo, de son nom à l’état civil Ousmane Sawadogo, s’est inspiré de son propre vécu et de la réalité africaine pour écrire ce roman. « J’ai titré l’œuvre Injustice et l’Action pour parler de la situation des enfants, surtout les orphelins, qui ont des problèmes de parentalité », a expliqué, d’entrée l’auteur.

Il aborde également la question des dirigeants qui ne défendent pas les intérêts de leur peuple. « Parce que chaque fois, comme vous allez voir dans l’œuvre, ici le peuple souffre parce qu’ils ont perdu leur président, les révolutionnaires. Donc celui qui est venu prendre le pouvoir ne défend pas vraiment la cause », a-t-il souligné.

Le personnage principal, Lèdi, est un symbole de résilience. Orphelin élevé par son grand-père, il est confronté au mépris et à la marginalisation. Malgré les épreuves, il poursuit ses études et s’engage dans la lutte pour la libération de son pays.

« Le résumé, c’est un enfant qui parle de sa vie, son nom c’est Lèdi. Il est né, il n’a pas trouvé tous ses départs, donc il a été élevé par son grand-père. C’est son grand-père maintenant qui va lui faire des révélations sur sa vie personnelle et sur la vie de ses parents », a raconté l’auteur.

« L’injustice et l’Action » est un appel à l’action. L’auteur invite les lecteurs à ne pas se laisser abattre par l’adversité et à prendre leur destin en main. « Quand on est en situation d’orphelin, il faut l’action. Et l’action ici, c’est votre manière d’agir. D’abord, psychologiquement même, refuser même la misère. Donc, ne pas passer son temps à pleurnicher. Il faut toujours chercher des solutions à ces problèmes », affirme-t-il.

Bonswendé Sawadogo considère son roman comme une « autobiographie de tout Africain ». Il y aborde des thèmes universels tels que la pauvreté, l’injustice et la lutte pour la dignité. Malgré les difficultés, « L’injustice et l’Action » est un message d’espoir. L’auteur croit en la capacité de l’être humain à surmonter les épreuves et à construire un avenir meilleur. « Il faut vraiment s’affirmer”, conclut-il.

Le livre est disponible dans les librairies Mercury et Diacfa, ainsi qu’auprès de l’auteur, au prix de 3 000 FCFA à Ouagadougou.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite