Accès aux soins de santé pour tous : Un nouveau CSPS inauguré à Ouagadougou

La Fondation de la sage femme burkinabè, Martine Somé alias Milie Marta a inauguré un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) dans le quartier Cissin de Ouagadougou, le samedi 1er mars 2025. Dès son ouverture, ce centre s’est donné pour mission d’améliorer l’accès aux soins au Burkina Faso.

L’arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou compte désormais un nouveau CSPS. Cela grâce à la fondation Milie Marta qui a fait l’inauguration ce samedi 1er mars 2025.

Prenant la parole, la promotrice du CSPS Milie Marta a fait savoir que l’idée de ce centre, c’est de participer au concept de santé pour tous prôné par les autorités du pays. « Ce centre de santé n’est pas à moi seulement, mais pour nous tous. Je vous dis merci pour votre accompagnement. Le berceau est né de l’idée de vouloir apporter une touche à ce que le Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique fait déjà. C’est l’œuvre d’une Association dénommée, Le Berceau », a-t-elle déclaré.

À l’écouter : « On ne souhaite pas que vous soyez malades, mais quand vous allez tomber malades, n’oubliez pas que le Berceau est là, prêt à vous accueillir et à vous accompagner pour le meilleur. Je profite de l’occasion pour souhaiter un bon mois de jeûne à nos chers frères et sœurs musulmans. Qu’Allah écoute nos prières ».

Quant à sa Marraine, Dr. Marie Thérèse Somé, Sociologue de la Santé, Milie Marta est une femme très battante. Elle mérite le soutien de tous. « Merci à tous d’être là auprès de ma filleule qui en a besoin. Elle a un seul cerveau, mais j’ai l’impression qu’elle en a 5 ou 6. Je suis fière d’elle et je vais toujours l’accompagner. Merci à tous de l’accompagner. Félicitations à elle pour la réalisation de ce CSPS et que Dieu l’accompagne », a-t-elle affirmé.

Pour le représentant du District sanitaire de Boulmiougou, Élie Constant Paré, ce CSPS vient renforcer les capacités d’accueil du District. « Ce centre vient augmenter les capacités d’accueil du District. Boulmiougou est très vaste, nous avons une population de plus de un million quatre cent habitants et il y a des difficultés pour l’offre des soins à tous les niveaux. Ce centre nous soulagera énormément », a-t-il dit.

Le CSPS le Berceau se trouve à Cissin dans un local à niveau « R+1 » avec une capacité d’accueil de onze (11) lits d’hospitalisation, trois (03) lits d’accouchement et un (01) lit de consultation. Il est situé vers le marché Paglayiri du secteur 26 de l’Arrondissement n°6 de la ville de Ouagadougou.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

