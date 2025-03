Burkina Faso : Un système de nettoyage de pointe pour la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli

publicite

Le Centre Ouest-Africain de Services Scientifiques sur le Changement Climatique et l’Utilisation Adaptée des Terres (WASCAL), avec le soutien du Ministère Fédéral Allemand de l’Éducation et de la Recherche, a remis des équipements de nettoyage de panneaux solaires à la Société Nationale d’Électricité du Burkina le vendredi 28 février 2025. Cette initiative, menée dans le cadre du projet PV2H Burkina, vise à optimiser la performance de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli. La cérémonie a été présidée par le Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba.

Lancé depuis août 2022, le projet PV2H de WASCAL aspire d’introduire des innovations technologiques dans l’exploitation des grandes centrales solaires en Afrique de l’Ouest. Dans le contexte actuel de la transition énergétique, le projet veut étudier la perspective de production de l’hydrogène vert à partir du solaire photovoltaïque.

«Le projet ambitionne de lever les obstacles techniques liés à l’exploitation des grandes centrales solaires connectées au réseau électrique afin d’optimiser leur production. Et, d’améliorer les connaissances scientifiques et techniques de la production de l’hydrogène vert à partir du solaire PV.

C’est pourquoi, dans la réalité climatique des pays de la bande sahélienne, la question de l’accumulation des poussières sur les modules solaires s’est avérée être un sujet d’intérêt pour ce projet», a détaillé Emmanuel Wendsongré Ramdé, directeur exécutif de WASCAL.

C’est dans ce cadre que le projet PV2H à réussi à fournir des équipements de pointe à la SONABEL afin de garantir un nettoyage efficace et durable des panneaux solaires. Le lot d’équipement comprend un tracteur New Holland T6.160, de puissance 160 chevaux-vapeurs avec son attelage et ses accessoires conçus pour piloter la brosse et tenir le réservoir d’eau.

Le choix de cette machine a été guidé par l’option de résister durablement à l’usure et au temps. Le tracteur à une valeur de 120 362 500 CFA.

Une brosse SunBrush Compact de 7 mètres conçu aux dimensions des installations de la centrale et ses pièces usuelles de rechanges. Sa valeur est de 57 880 845 CFA. Le matériel est aussi constitué d’un système de vidéosurveillance composé de 17 caméras de surveillance de haute résolution d’une valeur de 44 333 046 CFA hors taxes.

« Ces équipements, d’une valeur totale d’environ 225 millions CFA hors taxes et estimé à plus de 300 millions TTC, permettront une réduction des coûts de maintenance, une amélioration de la productivité énergétique et une meilleure résilience de la centrale face aux contraintes climatiques », a développé Emmanuel Wendsongré Ramdé, directeur exécutif de WASCAL.

La centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli a une puissance crête de 33MW, elle est installée sur une superficie de près de 60 hectares, l’équivalent de 84 terrains de football.

La centrale a été inaugurée en Novembre 2017 et était à cette époque et pendant longtemps, la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest. Raison pour laquelle le ministre en charge de l’énergie a apprécié l’importance de la centrale solaire de Zagtouli comme un jalon essentiel de la transition énergétique.

« Le cas spécifique des dépôts de poussière mérite une attention particulière et le développement de solutions endogènes qui allient la recherche et l’innovation, car ils constituent une source de pertes importantes à certaines périodes caractéristiques de notre climat.

C’est pourquoi, ce geste de WASCAL dans le cadre de ce projet tombe à point nommé en cette période d’harmattan où la suspension et le dépôt de poussière sur nos centrales demandent une réactivité efficace et continue dans les opérations de nettoyage. Ces équipements viendront soulager énormément la peine des opérateurs de cette centrale pionnière de notre pays », a apprécié Yacouba Zabré Gouba, ministre en charge de l’énergie.

Rappelons que WASCAL est une organisation intergouvernementale qui réunit 12 pays d’Afrique de l’Ouest et la république Fédérale d’Allemagne, principal soutien financier de l’institution.

Elle a été créé en 2012 avec pour mission principale de développer des connaissances scientifiques afin de bâtir un système de résilience durable des pays membres à travers le renforcement de capacités, la recherche et l’innovation et la provision de services climatiques et environnementaux.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

