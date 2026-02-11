Saint-Valentin à Ouagadougou : Célébrez l’Amour au Restaurant Wami !

S’il y a bien une adresse qui fait vibrer les papilles et les cœurs à la cité ASECNA au quartier paglayiri non loin du jardin 2000, c’est le Restaurant Wami. À l’approche de la « fête des amoureux », l’établissement se prépare à offrir une expérience hors du commun. Rencontre avec Patricia Kaboré/Vio, la promotrice qui voit la restauration comme un geste de partage.

Ce qui frappe au Restaurant Wami, c’est la philosophie de sa fondatrice Patricia Kaboré, née Vio. Loin des clichés commerciaux, dame Kaboré redonne à la Saint-Valentin sa dimension universelle. « L’amour ne se limite pas au couple mari et femme. L’amour, c’est entre deux personnes. On peut venir avec sa maman, son papa, ou un ami cher. Ce n’est pas forcément que pour les couples homme-femme », confie-t-elle avec bienveillance.

C’est pourquoi, pour cette édition de la Saint-Valentin, le restaurant mise sur un concept décontracté. En effet, avec la proximité du Carême, l’objectif est de proposer une soirée légère, chaleureuse et sans pression, où chacun se sent chez soi dès le premier pas franchi dans les lieux. Elle précise que dès votre arrivée, vous serez plongés dans une atmosphère feutrée. Un décor où le rouge domine, illuminé par la douceur des bougies et le parfum des fleurs fraîches.

Mieux encore, le Restaurant Wami prévoit de petites attentions pour marquer les esprits. Selon la promotrice, des roses seront offertes dès l’entrée. Aussi, les dix premiers arrivés recevront des enveloppes surprises contenant des jeux et des découvertes.

Par ailleurs, poursuit Patricia Kaboré, le menu, baptisé pour l’occasion « L’Amoureux », déclinera des saveurs envoûtantes de l’entrée au dessert. Pour parfaire la soirée, des coupes de champagne seront offertes à chaque table pour célébrer la joie d’être ensemble.

D’ailleurs l’équipe met un point d’honneur à préserver l’intimité des convives. Ainsi, le service se fera avec une discrétion absolue, permettant à chaque duo de rester dans sa bulle. Toutefois, pour ceux qui souhaitent un peu de peps, la soirée sera animée par un orchestre en live et un karaoké pour chanter son amour haut et fort.

Au-delà de la soirée de la Saint-Valentin, le succès du Restaurant Wami repose sur une cuisine authentique et rigoureuse. Entre buffets africains (tô, fonio, gonré, babenda) et spécialités européennes (gratins, légumes variés), le choix est vaste.

« La particularité de ce restaurant, c’est beaucoup plus africain, parce que les gens viennent ici pour manger africain. Aussi, si l’on veut bien manger du poisson, nous avons des poissons qui viennent de Samandéni et de Kompienga, disponibles surtout le soir et à midi », précise dame Kaboré, soulignant l’engagement du restaurant pour une cuisine authentique et de qualité.

Du reste, que ce soit pour le buffet prévu généralement les mardis et vendredis ou le menu à la carte les autres jours, tout est prêt pour accueillir les clients sans attente. Ainsi donc, pour faire partie de la soirée de la Saint-Valentin au restaurant Wami, les réservations sont ouvertes jusqu’au jeudi 12 février 2026 au 56 15 15 15, au tarif de 15 000 FCFA pour les solos et 25 000 FCFA pour les couples.

En somme, si vous cherchez une alliance parfaite entre gastronomie africaine et ambiance romantique à Ouagadougou pour la soirée de la Saint-Valentin, le Restaurant Wami est votre destination privilégiée.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24