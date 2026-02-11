Somalie : Un avion de ligne atterrit d’urgence et dérape hors-piste à Mogadiscio

Mardi 10 février 2026, un avion de ligne transportant une cinquantaine de passagers a dévié de la piste de l’aéroport international Aden Abdulle de Mogadiscio et a terminé sa course sur le rivage voisin, à la suite d’un atterrissage d’urgence provoqué par un problème technique survenu peu après le décollage.

La compagnie aérienne, Star Sky Aviation, a salué le professionnalisme de l’équipage et assuré qu’aucun blessé ni décès n’était à déplorer. « L’un de nos appareils, un Fokker 50 immatriculé Yankee Alpha Sierra, a rencontré un problème technique quelques minutes après le décollage.

L’équipage a géré la situation avec sang-froid et contacté la tour de contrôle, qui a accordé la priorité pour l’atterrissage. L’avion a atterri sur la piste 23, mais a dépassé la piste et s’est retrouvé sur la plage, sans faire de victimes », a déclaré Ahmed Nur, PDG de Star Sky Aviation.

L’appareil reliait Mogadiscio à Gaalkacyo, dans le nord du pays, lorsqu’il a rencontré l’incident environ 15 minutes après le décollage, a précisé Ahmed Moalim, directeur de l’Autorité de l’aviation civile somalienne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incident.

Source : Africanews