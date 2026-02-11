AES – Union Européenne : Vers une coopération renforcée grâce à une nouvelle approche

Le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a reçu en audience, le mardi 11 février 2026, une délégation de l’Union européenne conduite par João Cravinho, Représentant spécial de l’institution pour le Sahel.

Cette rencontre a offert un cadre d’échanges directs et francs entre les deux parties, dans un contexte marqué par la volonté affirmée des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) de préserver leur souveraineté.

Face à son interlocuteur européen, le ministre Nacanabo a rappelé la ligne directrice du gouvernement en matière de coopération internationale : souveraineté non négociable, respect mutuel et alignement strict des interventions sur les priorités nationales, dans le but d’améliorer concrètement les conditions de vie des populations.

Du côté de l’Union européenne, le message est également tourné vers l’avenir. L’institution européenne a adopté une approche renouvelée pour sa coopération avec les États de l’AES, validée en novembre 2025 à Bruxelles.

Cette stratégie repose sur un dialogue qualitatif, une écoute renforcée et un alignement accru avec les priorités définies par les pays sahéliens eux-mêmes.

Selon le diplomate européen, cette nouvelle approche devrait permettre, dès 2026, d’intensifier la coopération et de consolider les liens entre les deux parties.

Source : DCRP / MEF