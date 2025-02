Coopération multilatérale : Le nouveau Représentant spécial de l’Union Européenne pour le Sahel réaffirme l’engagement de l’institution aux côtés du Burkina Faso

publicite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu le mardi 11 février 2025, João Gomes CRAVINHO, nouveau Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel.

Par cette visite, CRAVINHO a voulu se présenter au ministre des Affaires étrangères, et lui signifier son engagement à travailler avec les autorités burkinabè dans le sens de renforcer l’axe Ouagadougou-Bruxelles. Il a indiqué sa volonté de travailler dans une démarche d’écoute et de dialogue, afin de connaitre les attentes et les priorités du Burkina Faso dans sa coopération avec l’UE, pour le bonheur des peuples burkinabè et européens.

« Notre objectif, c’est de continuer à travailler au Burkina Faso sur des questions d’importance capitale pour les populations, notamment l’aide au développement et les questions de sécurité alimentaire », a indiqué le nouveau Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel, précisant que la délégation de l’UE à Ouagadougou travaille au quotidien sur le plan humanitaire afin d’améliorer les conditions de vie des populations.

Pour lui, les échanges avec le Chef de la diplomatie burkinabè constituent une bonne base pour la suite de la coopération, et il s’engage à travailler avec le même esprit de dialogue et d’écoute avec l’ensemble des autres acteurs de la partie burkinabè. Tout en souhaitant la bienvenue au nouveau Représentant spécial de l’UE pour le Sahel, le Chef de la diplomatie burkinabè lui a présenté les défis qui se présentent au Burkina Faso et aux pays de l’AES, ainsi que les attentes vis-à-vis de l’UE pour relever ces défis.

Il s’est également réjoui de la démarche choisie par l’envoyé de Bruxelles qui est celle de l’écoute et du dialogue. « Si les deux parties s’écoutent, les relations iront dans le bon sens ; nous sommes aussi dans une démarche de parler davantage en vue de présenter notre situation réelle et permettre à nos partenaires de mieux nous comprendre », a dit Karamoko Jean Marie TRAORE. Lire aussi : Burkina Faso : L’UNICEF et l’Union Européenne s’attaquent à la malnutrition et à la vulnérabilité des enfants talibés dans trois régions

Il a aussi indiqué à l’émissaire de Bruxelles « la nécessité qu’il y’ait ce dialogue et cette écoute, afin d’éviter que les partenaires construisent des politiques avant de chercher à voir si elles s’adaptent au terrain ; il faut repenser les choses et réarticuler les regards en tenant compte des potentialités du Burkina Faso et du Sahel ». A cette audience de prise de contact, Karamoko Jean Marie TRAORE a traduit la reconnaissance du Burkina Faso à l’Union Européenne pour le soutien dans le domaine humanitaire, tout en indiquant la nécessité que la coopération prenne désormais en compte des programmes de renforcement de la résilience des populations, pour ainsi combattre les causes de la crise humanitaire.

Répondant à une question du nouveau Représentant de l’UE pour le Sahel, le ministre en charge des Affaires étrangères a présenté les raisons objectives qui ont conduit les pays de l’AES à se retirer de la CEDEAO, précisant qu’il ne s’agit d’une démarche de déchirure mais plutôt d’une réponse à un besoin d’espace pour organiser une solidarité véritable et relever des défis communs aux trois pays de l’AES.

Sur ce dernier volet, João Gomes CRAVINHO dit avoir pris bonne note des éclairages à lui donnés par le Chef de la diplomatie burkinabè, et confie que l’Union Européenne est dans une position de neutralité et respecte le choix souverain des pays de quitter une organisation comme c’était le cas lorsque le Royaume Uni a voulu sortir de l’Union Européenne.

Source : DCRP/ MAECR-BE

