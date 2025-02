46e anniversaire de la révolution iranienne : Une célébration qui renforce les liens entre le Burkina Faso et l’Iran

publicite

L’ambassade de la République islamique d’Iran au Burkina Faso a célébré le 46e anniversaire de la révolution iranienne, le lundi 10 février 2025, à Ouagadougou, marquant ainsi un événement historique d’une grande importance pour les relations bilatérales entre les deux pays.

« La révolution islamique d’Iran en février 1979 a vu la victoire en nous libérant de l’ingérence étrangère et en empêchant celle-ci d’interférer dans la politique de notre pays et de piller ses ressources naturelles. Nous avons surmonté avec succès de nombreuses difficultés en cours de route, notamment la guerre contre les terroristes, l’agression militaire étrangère et diverses sanctions », a rappelé d’emblée l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Burkina Faso, Mojtaba Faghihi.

46 ans après ces évènements historiques, l’ambassade de la République islamique d’Iran a marqué une halte pour commémorer cette date emblématique de l’histoire. « La Révolution islamique est l’un des événements les plus importants de l’évolution sociale et politique de l’histoire iranienne. On ne peut pas accéder à l’indépendance politique et à la sécurité du pouvoir national en s’appuyant sur des idées importées de l’étranger », a indiqué Mojtaba Faghihi.

Présent à cette cérémonie de grande envergure, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a salué l’engagement indéfectible du peuple iranien aux côtés du Burkina Faso.

« Le 11 février inspire en chacun de nous, le respect pour un peuple qui a su forger une résilience, inspire en chacun de nous l’admiration pour un pays qui malgré l’adversité a su trouver sa voie dans le monde, pour se hisser dans la liste des pays qui comptent.

Un pays dont nous avons beaucoup à apprendre, apprendre de sa résilience, apprendre de ses génies, apprendre de son courage », souligné le ministre des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

A cet effet, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran a témoigné sa solidarité au peuple burkinabè, qui traverse une période de crise.

« Je tiens à souligner ici que le gouvernement de la République islamique d’Iran déclare son soutien au gouvernement et au peuple du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il promis.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

