Ouagadougou : Constat de l’état d’avancement des travaux de construction d’infrastructures dans les centralités de Katr-yaar et du grand Est

publicite

Dans le cadre de la deuxième phase du projet de développement durable de Ouagadougou, le ministre en charge de l’urbanisme, le président de la délégation spéciale (PDS) de Ouagadougou accompagnés d’une équipe de l’Agence municipale des grands travaux sont allés s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction d’infrastructures éducatives, routières, sportives et socio-culturelles dans les centralités secondaires de Katr-yaar et du grand Est, ce mardi 11 février 2025.

La suite après cette publicité

De l’arrondissement 11, en passant par les arrondissements 9, 6, 5, 4 et 3, tel est l’itinéraire emprunté par le ministre en charge de l’urbanisme, Mikailou Sidibé, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté et leurs collaborateurs pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction des infrastructures éducatives, routières, sportives et socio-culturelles dans les centralités de Katr-yaar et du grand Est. Des écoles de niveaux R+1, R+2, R+3 et d’autres bâtiments en étage qui abriteront des salles d’informatique pouvant contenir plus de 150 personnes sont en train de pousser du sol.

Ceci pour obéir à la vision du chef d’Etat qui encourage les Burkinabè à construire en hauteur pour l’économie de l’occupation des sols. A l’issue de la visite, le ministre en charge de l’urbanisme, Mikailou Sidibé a fait savoir qu’au niveau de son département, ils travaillent beaucoup plus sur des schémas directeurs d’aménagement, d’urbanisme avec des documents notamment des plans d’occupation des sols. Il a précisé que la mise en œuvre de ces outils de planification incombe aux collectivités territoriales.

“Donc nous sommes vraiment en accompagnement et ce que nous avons pu visiter en termes de réalisations, je pense que c’est très appréciable. Nous avons vu des équipements et des complexes éducatifs, des plateaux omnisports, ce sont des réalisations et équipements qui cadrent bien avec la vision que nous avons actuellement, la densification, la construction en hauteur”, a-t-il salué.

Selon le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, toutes ces réalisations obéissent à un esprit de centralité secondaire dans la ville de Ouagadougou afin de pouvoir assurer une occupation harmonieuse du territoire communal.

“Si vous regardez très bien nous avons réalisé des infrastructures socio-culturelles, sportives et éducatives, tout ça pour permettre aux personnes qui sont un peu en périphérie de s’occuper et d’avoir accès aux services publics sans être obligés d’aller jusqu’en ville. L’esprit aussi ici qui a prévalu est que notre territoire communal ne peut plus s’étaler. Nous sommes obligés de maximiser sur les espaces que nous avons et l’une des visions aussi du chef d’État est d’aujourd’hui construire en hauteur”, a-t-il insisté.

Djibril Toguyéni, directeur général de l’Agence municipale des grands travaux a affirmé que le taux global de réalisation de ces travaux est de 80%. Il a ajouté que c’est seulement partie d’infrastructures qui ont été visités dans la matinée de ce mardi 11 février 2025. “Il y a également des infrastructures du côté de Tampouy. Donc quand je dis globalement 80% c’est l’ensemble de ces deux chantiers”, a-t-il éclairé.

Au côté de ces infrastructures, il y a un centre féminin qui est en pleine construction qui permettra aux femmes de prendre en charge en développant des activités génératrices de revenu. Ce centre servira aussi de cadre de forcement des capacités des femmes. En rappel, l’État burkinabè a obtenu un prêt auprès de l’Agence française de développement à hauteur de 80 millions d’euros.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite