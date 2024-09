Burkina Faso : L’UNICEF et l’Union Européenne s’attaquent à la malnutrition et à la vulnérabilité des enfants talibés dans trois régions

L’UNICEF a initié deux projets en lien avec la nutrition et l’éducation. Le lancement conjoint de ces deux projets est intervenu ce jeudi 12 septembre 2024, à Ouagadougou.

« Approche multisectorielle pour la prévention et la prise en charge de la malnutrition aigüe chez les enfants de 0 à 59 mois et les femmes enceintes et allaitantes » et le « Renforcement de l’éducation et la protection des enfants talibés (PREPET) », sont les deux projets lancés par l’UNICEF, en partenariat avec l’union européenne, le jeudi 12 septembre 2024.

Le premier projet, celui de la nutrition, vise à contribuer à la prévention de toutes les formes de la malnutrition à travers une approche multisectorielle de mise en œuvre d’interventions à haut impact de prévention et de prise en charge de la malnutrition en mettant l’accent sur la période des 1000 jours dans les régions du Centre-Ouest, les Hauts-Bassins et la Boucle du Mouhoun.

S’agissant du second projet, à savoir celui de l’éducation, l’objectif est de soutenir l’amélioration de la qualité des enseignements/apprentissages à travers l’élaboration de politiques publiques inclusives qui prennent en compte la prestation de programmes d’études dans les écoles coraniques et l’amélioration des conditions d’enseignement/apprentissage pour les enfants talibés.

« Ce projet permettra à près d’un million d’enfants et 400 000 femmes enceintes de bénéficier d’interventions de prévention et de prise en charge de la malnutrition, telles que la supplémentation en micronutriments, le dépistage de la malnutrition et la promotion des pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant », a expliqué John Agbor, représentant de l’UNICEF au Burkina Faso, avant d’ajouter que « dans le volet éducation, le projet touchera 8 600 enfants et adolescents talibés des foyers coraniques, leur offrant des programmes de rattrapage scolaire et de formation professionnelle ».

A écouter Ibrahima Sanou, Secrétaire général du ministère de l’éducation de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, ces projets revêtent d’une importance capitale. « Le lancement de ces projets va non seulement permettre de nous occuper de la question de la nutrition de ces enfants (les enfants talibés ndlr), également la scolarisation à travers des formules alternatives comme les questions de passerelles, de stratégie accélérées de la scolarisation. C’est un projet très important pour nous », a-t-il soutenu.

Financé à hauteur de 6,5 milliards de FCFA, ce projet est cofinancé par l’Union Européenne et l’UNICEF. Les zones d’intervention du projet sont la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, et les Hauts Bassins.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

