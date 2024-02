Saint-Valentin à Ouagadougou : Célébrer l’amour malgré tout !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Chaque 14 février est célébrée la fête dite de l’amour dans le monde. C’est l’occasion pour les uns et les autres de témoigner leur amour envers des êtres chers. Et cela se manifeste à travers des cadeaux de plusieurs natures. Comme partout ailleurs, les habitants de Ouagadougou ne sont pas restés en marge de l’évènement. Nous avons promené nos micros dans quelques artères de la ville de Ouagadougou pour faire le constat de l’engouement autour de cette fête. Constat !

La suite après cette publicité

La Saint Valentin pour beaucoup est une belle occasion de célébrer l’amour. Flora Karambiri, Journaliste à Burkina 24, donne son avis sur cette fête. « La Saint-Valentin est une très belle fête qui a été choisie pour valoriser l’amour et je souscris parfaitement à ça. Je suis une amoureuse dans l’âme et dans le corps et pour cette fête j’ai beaucoup d’attente venant de mon partenaire.

Aussi j’ai prévu des choses pour lui, comme des chemises, des bracelets pour prouver que je l’aime vraiment. C’est vrai que je le fais chaque jour de notre vie mais comme la Saint-Valentin est un jour pour témoigner son amour, je trouve que c’est une très bonne occasion », explique-t-elle.

Selon certaines personnes, la fête de Saint-Valentin est occidentale. Pour Ousseïna Mariam Sawadogo, étudiante, la Saint-Valentin bien qu’une fête occidentale, est désormais inscrite dans notre culture.

« Je pense que la Saint-Valentin est une fête occidentale et nous aussi on a décidé d’inscrire ça dans notre culture. Mais ce n’est pas une culture burkinabè. On suit un peu le pas des Blancs, ça fait intéressant parce que ça fait plaisir aux jeunes dames que nous sommes. Nous recevons des cadeaux de nos petits copains, de nos parents aussi.

Je pense à mon petit ami peut-être que je vais lui offrir un cadeau s’il est sage dans le cas contraire, je compte offrir un petit cadeau à mon papa parce que c’est lui mon premier Valentin », souligne-t-elle.

Egalement, pour d’autres personnes la Saint-valentin est également une opportunité de garder l’harmonie dans les familles. Ibrahim Ouédraogo, commerçant au grand marché de Ouagadougou, estime que le 14 février contribue à maintenir la flamme de l’amour dans les familles.

« La Saint-Valentin, c’est une bonne chose parce que ça consolide l’entente, et fortifie les liens. Ça augmente l’amour et l’harmonie entre personnes, dans un couple et dans une famille. C’est une occasion pour tout un chacun de prouver son amour envers autrui en particulier sa femme, sa bien aimée, et sa copine. Le cadeau doit être symbolique. Le cadeau doit refléter ce que la personne aime. Ce n’est pas une obligation que ça soit ta femme, ou ta copine, ça peut être ta maman, ton père et bien d’autres personnes », souligne-t-il.

Par contre, d’autres personnes pensent que la célébration de la fête de Saint-Valentin n’est pas nécessaire. « La Saint-Valentin, ça ne me dit pas grand-chose, c’est un jour comme les autres qu’on a décidé de valoriser. A mon avis, c’est un jour qu’on ne doit pas sacraliser parce que quand tu veux montrer à quelqu’un que tu l’aimes, il n’y a pas à attendre la Saint-Valentin pour le faire », révèle Phaleck Pardevan, Journaliste Stagiaire à Burkina 24.

La Saint-Valentin n’est pas seulement un effet Cupidon, c’est aussi l’occasion de faire des affaires. Quelques commerçants soulignent que les affaires, bien que timides vont bon train.

Selon le responsable commercial de « Burkina pas cher », l’engouement du marché n’est pas au rendez-vous comme les autres années. Il précise qu’avec la situation sécuritaire, la priorité n’est pas aux fêtes. Il note quand même une certaine affluence depuis la date du 11 février.

« Si on va comparer aux autres années, au niveau de cette fête particulièrement, il y a un peu moins d’engouement. On sent que par rapport à l’année dernière, il y a un peu moins de personnes et peut-être avec la situation du pays, ce n’est pas la priorité.

Mais ces trois derniers jours c’est-à-dire du 11 au 13 février, et aujourd’hui 14 on remarque un engouement. Les gens payent quand même des choses pour la famille, les amis, et aussi pour leur bien aimé. Au finish on constate que beaucoup apprécient cette fête et nous sommes contents à notre niveau », déclare-t-il.

« Nous vendons des fleurs, des nounours et nous faisons également des emballages de cadeaux. Mais je peux dire que le marché ça va. Ce n’est pas comme les années passées, mais on peut dire que ça va, et on remercie Dieu. Tout le monde sait qu’avec la situation sécuritaire rien ne va, donc notre prière est que la paix revienne au Faso », souffle Ibrahim Ouédraogo, commerçant.

Bien que les avis divergent quant à la célébration de la fête de Saint Valentin, il n’en demeure pas moins qu’elle crée un certain engouement au sein de la population à Ouagadougou.

Cupidon a donc transpercé des cœurs par la flèche de l’amour !

Abdel BARRO et Amidou OUEDRAOGO (Stagiaires)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite