Roberto Carlos au Burkina Faso : « Cette venue va apporter au pays une autre visibilité »

L’international brésilien, Roberto Carlos Da Silva Rocha dit Roberto Carlos, ambassadeur de la FIFA, a foulé le sol burkinabè ce 14 février 2024. Plusieurs fans se sont mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux à l’aéroport international de Ouagadougou. Le champion du monde 2002 est au Faso pour 72h de visite.

« Le Burkina Faso est désormais mon deuxième pays. Je vais faire quelques jours ici pour mieux connaître le pays. On a beaucoup de projets pour le football burkinabè », ont été les premiers mots de Roberto Carlos après avoir foulé le sol Burkinabè à l’aéroport de Ouagadougou.

Cette venue est une façon pour lui de témoigner son amour pour le pays des Hommes intègres. « Nous au Brésil, nous sommes un pays de football. Il est très important pour nous de venir ici, pour aussi faire grandir le football au Burkina. Le football est tout dans notre vie. Ce partenariat entre nos deux pays est très important pour nous et ce n’est que le début. Je me sens très heureux de venir ici. Je sais que le Burkina n’a pas un stade et le Burkina aura un stade », a déclaré la star du football mondial.

Le directeur général des sports, Alexandre Yougbaré, au nom des initiateurs (ministère des sports avec la FBF) de cette venue a salué cette présence. Selon lui, elle est une occasion d’offrir aux jeunes burkinabè un autre carnet d’adresses de qualité à l’extérieur.

« Cette venue va apporter une autre audience au pays, une autre visibilité au pays. Même quand les autres nations qui ont tendance à négliger notre pays vont voir Roberto Carlos ici, elles vont se demander qu’est-ce qu’il est venu chercher ici. Il a vu qu’au Burkina il y a ces grains de champions, il est donc venu apporter ce petit truc qui manque», a-t-il affirmé.

En rappel, Roberto Carlos est né le 10 avril 1973 à Garça (São Paulo, Brésil). Après avoir commencé sa carrière de footballeur comme attaquant, Roberto Carlos devient un arrière gauche et est désigné deuxième au classement du meilleur footballeur de l’année FIFA, en 1997. Sur la même lancée, il termine deuxième au classement du Ballon d’Or 2002 derrière son compatriote Ronaldo (R9).

Durant le séjour de sa délégation composée entre autres de Miguel Gutiérrez, et Calvin Philips, plusieurs activités sont inscrites dans leur agenda. Il s’agit notamment d’un match de gala, une participation au championnat national et un dîner gala.

Le programme de leur séjour 👇

*Jeudi 15 février 16H00 : match de gala au Palais des Sports Ouaga 2000.

*Vendredi 16 février 10H00 : visite du centre Salitas à Ouaga 2000

*15H30 : coup d’envoi du match EFO vs ASEC de Koudougou, du championnat de L1 au Stade Municipal I. Joseph KONOMBO.

