Saint-Valentin : Des bouquets d’argent et des box surprises pour pimenter son couple

Célébrée chaque année le 14 février, la St Valentin est considérée comme la fête des amoureux. Ce jour est une occasion pour certaines personnes d’accorder une attention particulière à leur moitié. Dans un passé très récent, dans la ville de Ouagadougou, c’était les fleurs, les nounours, les tableaux et les poèmes qui étaient prisés. Avec la modernisation, ce sont les box surprises, les bouquets d’argent, les money cakes et les box de repas qui font la part belle à cette période. Burkina 24 a fait le tour de quelques prestataires proposant des packs pour cette fête des amoureux. Lisez !

Beaucoup célèbrent la fête de Saint Valentin, chaque 14 février. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso n’est pas en marge de cette célébration. Une aubaine pour certains entrepreneurs de faire du business. Une opportunité pour d’autres d’innover dans les packagings qu’ils proposent pour attirer le maximum de clients. Parmi ces promoteurs, plusieurs s’en démarquent.

Surpriz Box 226 est une structure très active sur les réseaux sociaux. Ses prestations captent l’attention. Existant depuis 2020, c’est une boutique qui a la particularité de faire des surprises de reconnaissance, d’amitié, de remerciement, d’amour… Dina Oubda en est la promotrice.

Elle explique que cette année, la tendance en terme de cadeaux, ce sont les bouquets d’argent, les box surprises avec à l’intérieur des fleurs naturelles ou éternelles (qui ne se fanent pas), des chocolats, du vin, des bijoux, des ceintures… Elle ajoute également que cette année, beaucoup d’amoureux s’intéressent aux peluches.

Les cadeaux s’achètent comme de petits pains

Très débordée à satisfaire sa clientèle, Dina Oubda révèle la difficulté d’estimer le nombre des commandes pour la St Valentin car les cadeaux s’achètent comme de petits pains.

« Ce sont des centaines et des centaines de commandes. Nous ne pouvons pas avoir une estimation nette parce que les commandes du jour-j peuvent dépasser les commandes enregistrées depuis plus d’un mois », informe-t-elle.

Pour cette journée dédiée à la célébration de l’amour, dame Oubda précise que toutes les couches de la société se laissent embarquer. Hommes, femmes, jeunes comme vieux se saisissent de cette opportunité pour offrir un cadeau à leurs êtres chers.

« Même les Mossis ont commencé à devenir romantique »

Dans un ton comique pour plaisanter, elle fait comprendre que « même les Mossis ont commencé à devenir romantiques. La majorité des bouquets d’argent à hauteur de million, ce sont les Mossis qui les commandent. Il faut noter que cette année, les ‘’Bobolais’’ sont rentrés dans la danse. Leur commande veut égaler les commandes des ‘’Ouagalais’’. Ils ont cherché la qualité pour que leurs ‘’Bobolaises’’ fêtent bien la St valentin ».

En plus des cadeaux non périssables, la tendance de la St Valentin 2024, c’est d’offrir des box de gourmandise. Nourriture auparavant considérée comme celle des Blancs, et appréciée par les enfants, les crêpes sonnent dorénavant comme des idées de cadeaux pour exprimer ses sentiments, mais surtout son amour.

Samira Ouangraoua est la promotrice de Samy’s crêpes. Elle explique être à pied d’œuvre depuis des jours afin de satisfaire ses commandes de la fête. Sa structure « Samy’s crêpes » propose des packs surprises composés d’une multitude de variétés de crêpes accompagnées de petits mots. Cela, pour donner libre court au client d’exprimer son amour, ses sentiments, et ses petites attentions…

Elle souffle que c’est la fête durant laquelle son entreprise accroit son chiffre d’affaires avec beaucoup plus de commandes. « Nous pouvons aller à une cinquantaine de commandes pour la St Valentin. L’année passée les livraisons sont allées jusqu’à 22h », ajoute-t-elle.

Pour cette journée, Samy’s crêpes propose des packs à partir 10 000 F CFA. Le pack commandé le plus cher déjà à son niveau est le « Pack love » au prix de 30 000 F CFA.

« L’amour existe bel et bien à Ouagadougou »

Au travers des commandes qu’elle reçoit, Samira Ouangraoua affirme que « l’amour existe bel et bien à Ouaga. Les gens croquent l’amour. Avec les mots d’amour à écrire qu’on reçoit au quotidien, moi-même je suis souvent émue comme si cela m’était adressé. Je suis heureuse de pouvoir contribuer à renforcer l’amour au sein des couples au Burkina Faso puisque les commandes viennent de partout », soutient-elle.

Au regard de tout l’engouement autour de cette fête, l’on est tenté de dire que l’amour n’est pas une arnaque comme le font croire certaines personnes.

En attendant, êtes-vous de la team féodale ou de la team romantique ?

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

