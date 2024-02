CAN 2023 : Le meilleur buteur de la compétition, Emilio Nsue viré de sa sélection

publicite

La Fédération équato-guinéenne de Football a annoncé ce mardi 13 février 2024, la suspension immédiate et indéfinie des joueurs Emilio Nsué et Edu Salvador de l’équipe nationale.

La Guinée-Équatoriale a été secouée par une annonce choquante ce mardi 13 février 2024. Des grands noms de cette sélection comme Emilio Nsué (meilleur buteur de la CAN) et Edu Salvador ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre de l’équipe nationale. Cette décision fait suite à plusieurs épisodes « d’indiscipline grave et à un incident désagréable» survenu lors de cette 34e édition.

Selon la note de la fédération, Emilio Nsué, malgré sa brillante performance est suspendu en raison de comportement indiscipliné avant et après la participation de l’équipe nationale à la compétition.

Salvador Edu, quant à lui, il lui est reproché un incident désagréable le 29 janvier 2024, l’impliquant lors de la récente CAN 2023, qui a d’ailleurs nécessité l’intervention de la police locale.

La Fédération équato-guinéenne de Football, par le biais de ce communiqué, a souligné la nécessité de maintenir la discipline au sein de l’équipe nationale et de préserver l’image positive du pays dans le monde du football africain.

