Burkina Faso : Bientôt une immersion patriotique pour les Étalons, toutes catégories confondues

La ministre en charge des Sports, Annick PIKBOUGOUM, a annoncé ce vendredi 13 février 2026 qu’une immersion à l’endroit des Étalons est envisagée, toutes disciplines et catégories confondues, dans le but de renforcer leur engagement citoyen. C’était au cour d’une rencontre avec les présidents des différentes Fédérations sportives du Burkina Faso.

Les « Étalons manquent d’envie », « les Etalons ne jouent pas avec patriotisme », « les Etalons n’ont pas la même envie que leurs prédécesseurs », ce sont là entre autre des avis qu’on trouvent sur les réseaux sociaux après les défaites des champions du pays. Bientôt cet alibi ne serait plus à jour, ont annoncé ce vendredi 13 février 2026 les responsables du ministère en charge du sport.

La nouvelle ministre de ce département, Annick PIKBOUGOUM, a trouvé que malgré les efforts déjà fournis par les athlètes du pays, c’est en inculquant des valeurs patriotiques qu’une véritable transformation pourrait se produire.

Ces actions auront un effet bénéfique, contribuant à renforcer l’esprit de combativité des athlètes et à booster leur performance sur les terrains, à l’entendre. « Des actions seront menées dans ce sens afin que nous puissions réveiller en eux, au-delà des efforts qu’ils font déjà, la fibre patriotique tant recherchée », a-t-elle informé.

Lors de ces échanges avec les responsables des différentes fédérations sportives, la ministre a précisé que des initiatives seront déployées à l’avenir pour stimuler davantage l’esprit, au-delà de leurs performances sportives déjà reconnues.