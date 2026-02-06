Burkina Faso : La FBF lance le recrutement d’un nouveau sélectionneur des Étalons

La Fédération burkinabè de football (FBF) a officiellement enclenché le processus de recrutement d’un nouveau sélectionneur à la tête de l’équipe nationale masculine A. L’annonce a été faite à travers un communiqué rendu public ce vendredi 6 février 2026.

Cette décision intervient dans un contexte sportif délicat. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations disputée au Maroc, les Étalons n’avaient pas répondu aux attentes, avec un parcours en deçà des ambitions affichées.

La contreperformance qui a ravivé les débats autour du projet de jeu et de la stabilité de l’encadrement technique des Étalons. Dans la foulée, la FBF avait annoncé le limogeage du sélectionneur Brama Traoré, notamment suite à l’élimination en huitième de finale (3-0) par la Côte d’Ivoire.

Mettre en place un projet technique

Selon le communiqué de la FBF, le futur sélectionneur aura pour mission principale de redonner une dynamique compétitive à l’équipe nationale, tout en s’inscrivant dans une vision de performance durable.

Le profil recherché devra ainsi être capable de travailler avec les joueurs locaux et expatriés. Le nouveau sélectionneur devra être capable de mettre en place un projet technique cohérent et de préparer efficacement les prochaines échéances internationales.

Toutefois, le successeur de Brama Traoré devra être au moins détenteur de la Licence A de la CAF ou la Licence pro d’autres continents pour ceux n’ayant pas la Licence A CAF.

« Pour les candidats burkinabè, justifier d’une expérience cumulée d’encadrement des équipes de Ligue 1, des sélections nationales toutes catégories confondues d’au moins cinq années », mentionne le communiqué. Pour les non Burkinabè, il faudra « justifier d’une expérience cumulée d’encadrement des équipes de Ligue 1 professionnelles ou des sélections nationales A d’au moins cinq années ».

Le communiqué de la FBF

COMMUNIQUE N°2026-0002-FBF-P-RECRUTEMENT D’UN ENTRAINEUR AU POSTE DE SELECTIONNEUR NATIONAL DES ÉTALONS A MASCULINS DU BURKINA FASO

Ce recrutement se fera sur dossier, avec des critères portant notamment sur l’expérience, les compétences techniques et la capacité à gérer un groupe au haut niveau. Ce recrutement va permettre de tourner la page de la CAN frustrante surtout que la prochaine campagne devra débuter dès le mois de mars. La date limite de dépôt est prévue pour le 15 février à 16h.