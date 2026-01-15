Équipe nationale : Après le limogeage de Brama Traoré, les supporters attendent un nouveau souffle

Le limogeage de Brama Traoré continue de faire réagir les supporters et secoue le football national. Dans les rues, notre micro-trottoir révèle une opinion largement partagée. Pour de nombreux fans, le niveau de l’équipe était insuffisant et les résultats ne répondaient pas aux attentes. Un changement qui, selon eux, s’imposait.

Depuis l’annonce de son départ, les réactions se multiplient dans les rues. « Il fallait que ça arrive, le niveau était vraiment bas », lance un supporter rencontré près du stade Issoufou Conombo. Un autre ajoute qu’« on ne voyait pas d’amélioration, les joueurs manquaient de motivation et de cohésion ».

Les avis recueillis reflètent un sentiment général de frustration, mais aussi d’espoir. Si ce changement marque la fin d’une période difficile, il pourrait bien être le point de départ d’un nouvel élan pour l’équipe nationale.

La balle est désormais dans le camp des prochains responsables pour convaincre les supporters et redonner fierté et résultats sur le terrain.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24