L’ex-chef de la sécurité de Damiba condamné à 5 ans de prison ferme pour l’incendie du véhicule d’Imhotep Bayala

La justice burkinabè a tranché dans l’affaire du véhicule incendié de Serge Bayala, plus connu sous le nom d’Imhotep Bayala, coordonnateur du mouvement « Deux Heures pour Nous, Deux Heures pour Kamita », ce vendredi 5 juin 2026.

Le principal accusé, le capitaine Abdoul Kader Zanré, ancien chef de la sécurité de l’ex-président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été reconnu coupable de complicité de dégradation volontaire de bien privé par incendie et de mise en danger de la vie d’autrui.

Le tribunal a eu la main lourde pour le capitaine Zanré. Ce dernier a écopé d’une peine de 11 ans de prison, dont 5 ans ferme, assortie d’une amende ferme de 2 millions de FCFA.