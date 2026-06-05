L’ex-chef de la sécurité de Damiba condamné à 5 ans de prison ferme pour l’incendie du véhicule d’Imhotep Bayala

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 21 secondes
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La justice burkinabè a tranché dans l’affaire du véhicule incendié de Serge Bayala, plus connu sous le nom d’Imhotep Bayala, coordonnateur du mouvement « Deux Heures pour Nous, Deux Heures pour Kamita », ce vendredi 5 juin 2026.

Le principal accusé, le capitaine Abdoul Kader Zanré, ancien chef de la sécurité de l’ex-président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été reconnu coupable de complicité de dégradation volontaire de bien privé par incendie et de mise en danger de la vie d’autrui.

Serge Bayala, secrétaire général du cadre deux heures pour nous , deux heures pour kamita
Serge Bayala

Le tribunal a eu la main lourde pour le capitaine Zanré. Ce dernier a  écopé d’une peine de 11 ans de prison, dont 5 ans ferme, assortie d’une amende ferme de 2 millions de FCFA. 

Lire aussi👉🏿Le « soutien indéfectible » du Front patriotique à Serge Bayala Linhoué Imhotep

 
     
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