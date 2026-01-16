Les 10 personnalités influentes du Burkina Faso de 2025, selon IBD, sont connues

Intelligence Burkinabè pour le Développement (IBD) a dévoilé les lauréats de ses « 10 Personnalités influentes de l’année 2025 » le jeudi 15 janvier 2026. Cet événement, vise à distinguer des figures qui se sont illustrées dans leurs domaines d’activité respectifs au cours de l’année écoulée.

Intelligence Burkinabè pour le Développement est un centre de recherche et de réflexion (Un think tank) réunissant des observateurs avisés de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays.

Depuis maintenant des années, cette structure s’est fixé pour objectif de promouvoir l’excellence des acteurs nationaux. Les lauréats de l’édition 2025 ont reçu leurs distinctions ce jeudi à Ouagadougou.

Au total, dix personnalités issues de divers secteurs ont été honorées lors de cette édition, notamment dans les domaines de la culture, des œuvres sociales, de la santé, des médias, de la communication, de l’économie et de la sécurité urbaine, etc.

Pour le président de l’IBD, Raogo Hermann Ouédraogo, ces personnalités ont été choisies sur la base de critères précis. Il a parlé entre autre de celui, du patriotisme, de l’expertise dans le domaine d’activité, du respect acquis dans son secteur, de l’expérience ainsi que la moralité de celui-ci.

« En somme, c’est un travail technique mené avec rigueur qui a abouti à la consécration de ces dix personnalités. Aux lauréats de l’année, il me plaît d’affirmer que vous incarnez un modèle pour la jeunesse burkinabè, qui pourra s’abreuver à la source de vos expériences », a-t-il souligné.

Selon le parrain de l’édition, le Razaang Naaba de Boudry, le Burkina Faso démontre, à travers cette reconnaissance, la richesse de son potentiel humain. Pour lui, célébrer ces talents est une démarche logique.

« Nous honorons aujourd’hui des personnes qui ont accompli des actions exceptionnelles, qui se sont mises au service des autres, du grand public, du Burkina Faso et de ses pays amis », a-t-il salué.

Parmi les distinctions notables, l’Association des orpailleurs pour le développement du Ganzourgou a été désignée lauréate dans la catégorie « œuvres sociales » pour son don de 400 tonnes à l’initiative présidentielle Faso Mêbo et de 50 tonnes pour la construction d’une université et on en passe.

Dans la catégorie « Sport », le prix est revenu au Réal du Faso. Aussi, des prix d’honneurs ont été décernés en cette édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24