Les orpailleurs du Ganzourgou s’engagent pour Faso Mêbo avec un don de 400 tonnes de ciment

L’Association des orpailleurs pour le Développement du Ganzourgou (AODG), en collaboration avec des ressortissants de la province, a fait une démonstration de force patriotique avec l’offre de 400 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Le don, qui comprenait également 95 brouettes et 17 pelles, a été remis le dimanche 31 août 2025 à Ouagadougou. Cet acte de générosité est issu de cotisations volontaires.

Le don 400 tonnes de ciment, 95 brouettes et 17 pelles, à l’initiative présidentielle Faso Mêbo par l‘Association des orpailleurs pour le Développement du Ganzourgou (AODG), est le résultat d’une mobilisation collective de ses membres. Les orpailleurs estiment que leur activité a été dynamisée par le leadership actuel.

Adama Ouédraogo, président de l’AODG, a souligné la motivation de l’association. « Nous avons répondu à l’appel de notre président parce qu’il est quelqu’un de droit. À son arrivée au pouvoir, le pays était en pleine crise sécuritaire.

Il a multiplié les efforts pour ramener la paix dans plusieurs zones en crise, puis il est revenu en ville pour construire le pays avec l’initiative Faso Mêbo», a-t-il indiqué.

Adama Ouédraogo a également lancé un appel à la mobilisation de tous. Dit-il, « cette initiative ne repose pas sur l’argent que nous possédons, mais sur la volonté et la solidarité de chacun . Ensemble, nous pouvons répondre à l’appel de notre pays et œuvrer pour un développement durable ».

Boureima Nikiéma, chargé de l’organisation de l’AODG, a quant à lui, encouragé d’autres acteurs à suivre leur exemple. « Nous lançons un appel à tous les orpailleurs, commerçants et habitants de la province du Ganzourgou à contribuer à la construction du pays car cette initiative est louable», a-t-il lancé. Il a également exprimé le souhait de l’association de bénéficier d’un soutien de l’État pour la réorganisation de leur activité.

La cérémonie de remise s’est déroulée sous la présence de personnalités de l’État, dont le Capitaine Tissologo Zakaria, chargé de mission auprès du président du Faso, qui a salué l’effort collectif.

« Le don de ces ciments n’est pas seulement un simple geste matériel. Il symbolise notre volonté de construire des infrastructures durables, de soutenir le développement économique et d’améliorer la qualité de la vie de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

L’Honorable Ousmane Diallo, 3e vice-président de l’Assemblée nationale de Transition, a également exprimé sa fierté et a félicité l’AODG pour son patriotisme.

« C’est un soutien indéfectible au président, capitaine Ibrahim Traoré et à tout le peuple burkinabè. Je pense véritablement que ce sont des hommes et des femmes qu’il faut féliciter à tout moment », a-t-il affirmé.

Burkina 24