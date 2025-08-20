L’après-match qui fait parler : 11 tonnes de ciment signées Real Madrid

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 55 secondes
0 2 minutes de lecture
Le monde du football est habitué aux tacles, aux dribbles et aux célébrations spectaculaires. Mais le mardi 19 août 2025, les supporters burkinabè du Real Madrid ont marqué 11 buts d’un genre nouveau.  Bien loin des pelouses vertes du Santiago Bernabéu, ils ont arboré leurs maillots, mais, ils ont troqué les crampons contre des pelles et des brouettes pour faire un don de 11 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. La question sur toutes les lèvres, quel message les fans de la Maison Blanche ont-ils voulu envoyer aux autres clubs ?

«Hala Madrid», «Hala Madrid»! Tandis que les rivalités de clubs animent les débats sur les réseaux sociaux, ces amoureux du ballon rond regroupé au sein de l’association des supporters du Réal Madrid au Burkina Faso ont décidé de passer de la parole aux actes.

«C’est toute l’initiative présidentielle dont nous avons jugé que si on dit le développement de notre pays, c’est d’abord les fils et filles de ce pays qui doivent contribuer pour ce développement», a déclaré Issouf Sawadogo, le secrétaire général de l’association.

11 tonnes de ciment à l’image des 11 jours sur le terrain

Les supporters du Real Madrid semblent avoir compris que la véritable victoire se gagne sur le terrain de la solidarité. Ils ont réuni 2 millions de FCFA grâce à des cotisations volontaires et se sont rendus au siège de Faso Mêbo à Ouagadougou pour prêter main-forte.

Issouf Sawadogo, le secrétaire général de l’association des supporters du real Madrid

Le choix des 11 tonnes de ciment n’est pas anodin. Il est même une petite pique bien sentie. Ce chiffre, symbolisant le nombre de joueurs sur un terrain de football, porte en lui une double signification.

Il célèbre l’esprit d’équipe tout en rappelant que, sur le terrain du développement, le Real Madrid a déjà mis ses 11 joueurs en action.  Et les Fans du club espagnol, se disent capables de revenir à la charge dans les jours à venir pour honorer les 15 prestigieux titres de leur club mais aussi la composition complète de l’équipe.

En plus du ciment, des brouettes et de l’eau ont été offertes

«On pouvait mieux faire que ça. Et, je pense que dans les jours à venir, nous allons y revenir ici, et donner, pourquoi pas, la composition de l’équipe, qui est 25 tonnes de ciment», a ajouté le porte-parole des supporters du Réal Madrid.

Selon Issouf Sawadogo, cette contribution est  un appel  à la jeunesse burkinabè et à toutes les associations de faire un geste pour le développement du Burkina Faso. « Il faut que les jeunes s’unissent, ensemble, mais dans la main, pour accompagner nos autorités dans ce développement et dans cette lancée», a-t-il souligné.

Akim KY

Burkina 24

