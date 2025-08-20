Faso Mêbo : Un groupe de professeurs d’anglais font don de 4,5 tonnes de ciment

Un collectif de professeurs d’anglais, réunis au sein du groupe WhatsApp « Let’s Share English Docs », a apporté son soutien à l’initiative Faso Mêbo. Leur action a permis de mobiliser plus de 520 000 F CFA. Cette somme a été intégralement convertie en matériaux de construction, avec l’acquisition de 90 sacs de ciment, soit 4,5 répartis entre les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, le 19 août 2025.

L’initiative présidentielle Faso Mêbo, qui a pour but d’améliorer l’esthétique des villes du Burkina Faso, a reçu un soutien de la part de ce groupe d’éducateurs.

Leur contribution a pris la forme d’un don de 90 sacs de ciment, soit 4,5 tonnes. Une partie de ce don, soit 2,5 tonnes, a été remise à Bobo-Dioulasso, tandis que les 2 tonnes restantes ont été acheminées à Ouagadougou, le mardi 19 août 2025.

Djéou Palenfo, professeur d’anglais et porte-parole du groupe, a partagé l’origine de cette belle histoire. «Nous avons créé un groupe de professeurs d’anglais et de personnes qui aiment la langue anglaise.

Nous partageons des documents qui entrent dans le cadre de l’enseignement de l’anglais et aussi des idées pour mieux enseigner la langue. C’est de là que partit l’initiative de cotiser pour pouvoir apporter notre modeste contribution», a-t-il expliqué.

Le don de ciment, bien que considéré comme «modeste» par Djéou Palenfo, représente le symbole d’un engagement citoyen.

Il a salué l’initiative Faso Mêbo, qu’il a qualifiée de «très, très, très noble». Pour lui, les résultats sont déjà visibles. «Quand nous sortons, nous voyons déjà ce qui est fait», a-t-il affirmé.

Tout est urgent, l’éducateur a saisi l’occasion pour lancer un appel à l’action. «Il faut qu’on fasse encore mieux parce que, comme les gens le disent et moi-même je le constate, nous sommes très en retard», a-t-il déclaré.

Djéou Palenfo et ses collègues ont également profité de l’occasion pour lancer un appel à ceux qui hésitent encore à faire un geste. «Je vais leur dire simplement de ne pas hésiter», a-t-il lancé. Pour eux, le processus est sans protocole.

En plus, le porte-parole des enseignants d’anglais a souligné que même le plus petit don compte. «Si mille personnes donnent un sac, un sac, ça fait déjà combien de tonnes ? Donc, il ne faudra pas hésiter. Ceux qui peuvent le faire peuvent passer sur le site pour faire leur don», a-t-il indiqué.

Des membres du groupe « Let’s Share English Docs » ont en plus du don contribuer aux travaux au siège de Faso Mêbo.

Akim KY

Burkina 24