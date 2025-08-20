Randonnée photographique Photos’Or BF : Une 3ème édition réussie pour la Journée internationale de la photographie à Ouagadougou

La troisième édition de la « Randonnée photographique Photos’Or BF », le rendez-vous annuel des amateurs et professionnels de la photographie, s’est achevée le mardi 19 août 2025 à Ouagadougou sur une note de satisfaction. Du 11 au 19 août 2025, les participants ont eu l’opportunité de suivre des formations, des master class, de participer à des randonnées photographiques et à des expositions, le tout clôturé par une soirée de reconnaissances. L’événement s’est tenue sous le thème « Reflet du Burkina : Culture, tourisme, hôtellerie ».

Célébrée chaque 19 août, la Journée internationale de la photographie a donné naissance au Burkina Faso à cet événement annuel, dont la troisième édition s’est conclue par une exposition des œuvres capturées par les participants.

Selon Dieudonné Ouoba, promoteur de l’événement et fondateur de Photos’Or BF, 53 des 85 artistes inscrits ont participé à cette édition et leurs œuvres ont été sélectionnées pour l’exposition finale.

Pour le promoteur, l’objectif est de promouvoir le tourisme interne au Burkina Faso à travers l’art de la photographie. Il s’agit concrètement de mettre en lumière les photographes du pays, de valoriser ses potentiels touristiques, d’initier les jeunes au métier et de susciter l’émotion du public par l’image.

« C’est une grande satisfaction. Déjà, la réalisation et l’aboutissement de l’événement sont une satisfaction pour nous. Voir également les photographes produire de telles œuvres en si peu de temps, lors d’une journée de marathon sur plusieurs sites, c’est formidable.

Pour les prochaines éditions, nous avons plusieurs points à améliorer, notamment la participation administrative qui nous rejoint souvent à la dernière minute. Nous continuerons à travailler pour que le secteur de la photographie soit mieux écouté », a déclaré Dieudonné Ouoba.

En plus de ces objectifs, l’activité vise à accompagner les autorités en créant une banque d’images sur les sites touristiques du Burkina Faso, qui serait mise à la disposition des photographes et infographes.

Ky Aimé, représentant de la Direction générale du ministère en charge de la Culture, a souligné que cette initiative est un gage de la promotion du vivre-ensemble. Comme tous les secteurs du pays, la photographie doit contribuer à la cohésion sociale au pays des Hommes intègres, comme il l’a affirmé.

« C’est une très belle initiative. Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de la photographie. Nous sommes dans un domaine où chacun doit œuvrer pour le retour de la paix. Quel que soit votre domaine, vous devez le mettre au service de la cohésion et du retour de la paix dans notre pays.

C’est pour cela que j’invite les photographes et l’art visuel en général à témoigner de ce vivre-ensemble que nous recherchons tant. Pour la promotion de notre patrimoine, il faut vendre le Burkina Faso à l’international à travers l’image », a-t-il ajouté.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24