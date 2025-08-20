Faso Mêbo : Des « tapeurs de sable » de la Sirba mettent la main à la pâte

L’Association des tapeurs de sable de la Sirba, «Sirba Tampoaba», a manifesté son soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo en faisant don de deux tonnes de ciment, le mardi 19 août 2025. Le geste s’inscrit dans un élan de solidarité nationale, pour la construction du Burkina Faso.

Le président de l’association, Mano Tianbabou a expliqué que leur action est une réponse directe à l’appel et «la bonne vision du chef d’État», le Capitaine Ibrahim Traoré. Ce don symbolique, dit-il, vise à encourager et à montrer leur adhésion à cette démarche de développement.

Mano Tianbabou a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude envers le président du Faso, son gouvernement et aussi les FDS et VDP «qui se battent jours et nuits pour qu’on puisse construire le pays».

Aussi, il a affirmé que l’apport de ces deux tonnes de ciment sont une marque de leur joie de voir le pays prendre la voie du développement. «Comme notre leader, le Président du Faso, a pris ces initiatives, nous voyons que cela va développer notre pays», a-t-il déclaré.

Mano Tianbabou a insisté sur l’idée que chaque citoyen a le devoir de contribuer au bien-être de son pays. Malgré le caractère modeste de leur don, le président de Sirba Tampoaba a exprimé sa confiance en la pérennité de leur engagement.

«Nous sommes venus avec un petit soldat, une petite 2 tonnes, mais nous pensons que ça va continuer jusqu’à ce que nous aussi nous souhaitons soit accompli», a-t-il déclaré.

L’association, bien que nouvellement créée et non encore officiellement enregistrée, se présente comme une structure de géomaciens Goulmanché de la région de la Sirba. Le président a conclu en exprimant l’espoir de voir leur association reconnue et de continuer à soutenir les efforts du développement au Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24