Reconnaissance du mérite dans la santé : Des agents honorés au CHUR de Ouahigouya

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le mardi 19 août 2025, le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a présidé la cérémonie de la 2ᵉ édition du Prix d’excellence du Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Ouahigouya, dans la région du Yaadga.

La cérémonie, placée sous le parrainage du ministre de l’Économie et des Finances, représenté par son directeur de cabinet Sayouba Sawadogo, a rassemblé autorités administratives, coutumières, religieuses ainsi que l’ensemble du personnel de santé.

Après une visite guidée du ministre dans les différents services de l’hôpital, la cérémonie a permis de réaffirmer la volonté du gouvernement de promouvoir l’excellence, l’innovation et la solidarité au sein du système de santé.

« Ce prix incarne la reconnaissance de vos compétences, la force de votre engagement et votre capacité à innover dans des environnements souvent difficiles », a déclaré Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé. Il a également insisté sur la nécessité de bâtir un système de santé inclusif, garantissant un accès équitable à des soins de qualité pour chaque citoyen.

De son côté, le représentant du parrain, Sayouba Sawadogo, a rappelé que l’excellence « doit être un engagement quotidien », encourageant les agents du CHUR à poursuivre leurs efforts pour améliorer les services aux populations.

Lire également 👉 Burkina Faso : Le ministère de la santé reconnaît le mérite de 237 collaborateurs

Le directeur général du CHUR de Ouahigouya, Paligwindé Simplice Éric Bonkoungou, a souligné que l’hôpital poursuivra les réformes engagées afin de renforcer les compétences du personnel et améliorer l’accueil des patients.

L’édition 2025 a distingué 12 agents méritants pour leur dévouement et leur engagement en 2024. Il s’agit, entre autres, de Daouda Younga, infirmier au service de Néphrologie et Hémodialyse, désigné meilleur agent du CHUR pour son professionnalisme et son dévouement constants, du Pr Souleymane Ouédraogo, chef du service des urgences chirurgicales et du Pâcome Yaméogo, neurochirurgien, honoré avec son équipe pour l’opération réussie d’une patiente victime d’un traumatisme crânien exceptionnel (pioche plantée dans la tête).

« Ensemble, avec détermination et esprit d’équipe, faisons du CHUR de Ouahigouya un hôpital d’excellence, où il fait bon travailler et bon se soigner », a conclu le directeur général.

La Journée d’excellence est désormais un rendez-vous annuel incontournable pour célébrer les héros de la santé et inspirer l’ensemble du personnel médical à poursuivre sur la voie du professionnalisme et du sacrifice pour la communauté.