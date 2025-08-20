La presse privée burkinabè offre 10 tonnes de ciment à Faso Mêbo

publicite

Le mardi 19 août 2025, un collectif de six organes de presse privée du Burkina Faso a fait don de 10 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo à Ouagadougou. Ce geste s’inscrit dans le cadre du pacte patriotique des médias, signé en mai dernier, pour soutenir le gouvernement.

Le geste de la presse privé n’est pas un acte isolé. Pour Souleymane Traoré, directeur de publication du journal Le Quotidien et porte-parole du collectif, ce don s’inscrit dans le cadre du pacte patriotique des médias signé en mai dernier. «Ce pacte vise à apporter notre soutien, notre accompagnement au gouvernement», a-t-il précisé.

Les six organes de presse qui ont contribué à cette initiative sont L’Observateur Paalga, Le Quotidien, Aujourd’hui au Faso, Le Pays, Mousso News et L’économiste du Faso. Pour ces médias, il s’agit de jouer leur partition pour la construction de la nation burkinabè, comme l’a fait savoir Souleymane Traoré.

L’objectif de ce don est de contribuer à l’assainissement et à la construction des villes, un des piliers de l’initiative Faso Mêbo. «Faisons en sorte que nous ayons un Burkina Faso propre, bien assaini et qui fasse bon vivre», a déclaré Souleymane Traoré.

De son côté, Zowenmanogo Dieudonné Zoungrana, directeur de publication du journal Aujourd’hui au Faso, a qualifié ce geste de «modeste», mais qui représente un renfort à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo selon ses mots. Il a souligné l’importance de cette initiative, instituée en octobre 2024, qui appelle tous les Burkinabè à se mettre en bataille pour l’édification d’un Burkina Faso prospère.

L’initiative présidentielle Faso Mêbo a pour mission d’accélérer le désenclavement et de donner un nouveau visage à l’aménagement urbain des grandes villes du Burkina Faso.

