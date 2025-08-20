Mohamed Daboné : La pépite burkinabè du basket rejoint le FC Barcelone à seulement 13 ans

Le Burkina Faso célèbre une nouvelle fierté sportive : Mohamed Daboné, jeune prodige du basketball âgé de 13 ans et mesurant déjà 2,08 mètres, vient d’intégrer le prestigieux FC Barcelone.

À seulement 13 ans, Mohamed Daboné a franchi une étape historique en rejoignant l’un des clubs les plus réputés au monde. Sa taille exceptionnelle et son talent précoce attirent déjà l’attention des recruteurs et passionnés du basketball international.

L’annonce, largement relayée par Brut Afrique, a suscité une vague de fierté et d’enthousiasme, aussi bien au Burkina Faso que dans toute l’Afrique. Au-delà de son exploit personnel, le parcours de Mohamed Daboné illustre le potentiel de la jeunesse africaine. Pour de nombreux Burkinabè, il devient un symbole d’espoir et de réussite, à même d’inspirer toute une génération à croire en ses rêves et à viser l’excellence dans le sport.

Rejoindre « le meilleur club du monde », selon plusieurs observateurs, représente un immense défi mais aussi une opportunité unique pour le jeune basketteur. Les regards sont désormais tournés vers Barcelone, où Mohamed Daboné aura l’occasion de parfaire son jeu au contact des meilleurs et de poursuivre son ascension vers une carrière internationale prometteuse.