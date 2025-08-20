Coopération bilatérale : Le Chef de la diplomatie burkinabè et l’ambassadeur des Etats-Unis se concertent dans la perspective d’un partenariat gagnant-gagnant

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, a accordé, en fin de journée du lundi 18 août 2025, une audience à l’ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, Son Excellence Madame Joan Marie LOCKARD. 

Cette audience a permis de passer en revue les principaux domaines de la coopération entre les deux pays, notamment la sécurité, l’économie et la solidarité, dans une logique d’alignement sur les priorités des gouvernements burkinabè et américain et dans un esprit de respect mutuel.

Au cours des échanges, la diplomate américaine a réaffirmé l’engagement de son pays à rester mobilisé aux côtés du Burkina Faso, afin de soutenir les efforts de développement impulsés par les autorités nationales.

Dans cette perspective de consolidation des relations bilatérales, Joan Marie LOCKARD a encouragé le Chef de la diplomatie burkinabè, à tenir des rencontres avec des responsables institutionnels américains, en marge des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations Unies prévue en septembre prochain à New York.

Elle a également annoncé l’arrivée prochaine à Ouagadougou, d’une délégation de membres du Congrès américain spécialisés dans les questions de financement et de sécurité. Jean Marie TRAORE a indiqué que les autorités burkinabè, restent ouvertes au renforcement de la coopération entre les deux Etats dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Il a surtout insisté sur la nécessité pour les pays d’accueil comme les Etats-Unis, de mettre en place des politiques plus efficaces pour la gestion de la question migratoire, afin d’éviter des incidents malheureux tels que les refoulements et les rapatriements.

A cette audience, la diplomate américaine a salué la nomination du nouvel ambassadeur du Burkina Faso à Washington, le Général Kassoum COULIBALY, qu’elle a qualifiée de signe prometteur pour l’avenir de la coopération entre notre pays et les Etats-Unis.

Source : DCRP/MAECR-BE

