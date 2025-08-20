Annonce | Télécharger 1xBet (mise à jour apk) au Burkina Faso : Guide simple pour Android et iOS en 2025

Ceci est un article sponsorisé par notre partenaire

1xBet appartient aux sociétés de paris sportifs et de jeux en ligne les plus populaires au Burkina Faso, que l’on soit adepte de football, de basketball ou de jeux de casino. L’application 1xBet pour vous parier à votre guise, n’importe quand, et n’importe où. Ce guide va vous montrer comment faire pour télécharger et installer app, facilement et rapidement la dernière version de l’apk 1xBet, tant sur Android qu’IOS.

Où trouver 1xBet pour Android ?

Pour procéder gratuitement à l’installation de 1xBet sur Android, il est nécessaire de télécharger l’application.

Voici les étapes à suivre :

Cliquez ici pour démarrer le téléchargement de l’application 1xBet. Lorsque le fichier APK est achevé, ouvrez-le. Si votre smartphone vous alerte que l’installation de sources inconnues est bloquée, rendez-vous dans Paramètres > Sécurité > Autoriser les sources inconnues. Appuyez sur Installer et attendez que l’opération soit terminée.

L’application 1xBet est à présent installée. Vous pouvez vous connecter avec votre compte existant ou le créer directement dans l’application.

Installation sur iOS (iPhone et iPad)

Ces étapes subissent quelque peu la mise en page de la procédure : si vous avez un appareil Apple, le processus s’avère encore plus simple.

Lancez l’App Store de votre iPhone ou iPad, Recherchez la mention “1xBet”, Téléchargez, puis installez l’application officielle, Ouvrez-la, puis connectez-vous à votre compte de jeu ou créez-en un nouveau.

Pourquoi choisir l’application 1xBet au Burkina Faso ?

Accès immédiat à tous les paris sportifs et jeux de casino.

Interface simple, adaptée aux mobiles.

Notifications en direct pour suivre vos matchs favoris.

Sécurisation de vos transactions et de vos données renforcée.

Avec la nouvelle version de l’application 1xBet, vous ne perdez pas de vue vos paris que vous soyez à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso ou dans tout autre endroit du pays.

Téléchargez dès aujourd’hui l’APK 1xBet pour une expérience de jeu complète sur votre mobile Android ou iOS.