Le couple Sondo de la diaspora burkinabè vivant en France fait don de deux tonnes de ciment à Faso Mêbo

Ce mercredi 20 août 2025, le couple Sondo, composé de Jacques Sondo, ingénieur en travaux publics de formation et entrepreneur culturel, et de son épouse Salimata Drabo, a apporté sa contribution à l’initiative Faso Mêbo en faisant don de deux tonnes de ciment. Ce geste témoigne d’un fort engagement citoyen en faveur de la construction du Burkina Faso.

Le don a été motivé par la volonté du couple Sondo de répondre à l’appel du président du Faso, qui a invité les Burkinabè à s’unir pour bâtir la nation. Pour Jacques Sondo, cette démarche est essentielle pour chaque citoyen burkinabè. « C’est notre Faso. C’est à nous de nous battre pour pouvoir sortir un Burkina Faso meilleur pour les générations à venir», a-t-il laissé entendre.

Le couple a expliqué que cette initiative est née d’une conviction partagée, nourrie depuis l’arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré. Ils disent avoir foi, au regard des projets de développement engagé au Burkina Faso, source de motivation.

« L’initiative est venue de mon épouse et moi. C’est une conviction que nous avons depuis que le camarade président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir et qu’il a lancé les différentes initiatives pour qu’on puisse construire le pays », a exprimé Jacques Sondo.

La présence de nombreux donateurs et travailleurs a renforcé le sentiment de fierté des Sondo. Pour eux, ce rassemblement est la preuve que le Burkina Faso a compris l’importance de son autonomie. « Franchement, ça m’a donné une grande, grande fierté parce qu’aujourd’hui, le Burkina a compris qu’il faut qu’il prenne son destin en main », a déclaré Jacques Sondo.

Son épouse, Salimata Drabo, Ingénieur d’étude en Agro Écologie, partage ce sentiment d’espoir et de progrès. Elle voit dans cette mobilisation un signe positif pour l’avenir du pays.

« Quand nous sommes venus, au vu de tout ce qui s’est fait ici, tout ce qui se fait maintenant, on sent vraiment que notre pays va de l’avant en fait », a-t-elle affirmé. Elle a ajouté que cette action collective lui procure une immense fierté, et renforce sa conviction que le pays est sur la bonne voie.

Tout comme de nombreux Burkinabè de la diaspora, le couple Sondo qui vient de la France a apporté sa contribution à l’initiative Faso Mêbo. L’initiative Faso Mêbo mobilise les Burkinabè de l’intérieur comme de la diaspora et même les Africains en général pour la construction du Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24